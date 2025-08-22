Wanda Nara contro Icardi, condannato a risarcire 123mila euro di alimenti arretrati

La lunga telenovela tra Mauro Icardi e Wanda Nara non finisce mai e continua a tenere banco. Da poche ore, però, la battaglia legale è arrivata ad un punto cruciale. Come disposto dal giudice del tribunale di Buenos Aires, infatti, il calciatore dovrà sborsare oltre 100mila euro di risarcimenti. La showgirl, intanto, non le ha certo mandate a dire all’ex marito, attaccato apertamente sui social. Ecco cosa sta succedendo e qualis sono tutti i dettagli di questa faida legale.

Il giudice del tribunale di Buenos Aires ha condannato Mauro Icardi a pagare una cifra da capogiro di arretrati di alimenti, oltre a una penale di 3500 dollari. Il calciatore argentino è finito infatti nel Registro dei Debitori Morosi e dovrà sborsare ben 123mila euro di risarcimenti nei confronti dell’ex moglie. "Poiché il rispetto degli obblighi da parte dell’imputato non è stato provato nel fascicolo, è opportuno disporre la misura cautelare richiesta per garantire il diritto al mantenimento dei minori", si legge in un comunicato. Il dato certo è uno solo: il giudice ha dato ragione alla show girl circa i mancati adempimenti del giocatore degli obblighi di mantenimento

Gli attacchi di Wanda Nara negli ultimi giorni sono aumentati. "È molto più dignitoso lavorare che spiarmi ogni notte guardando le mie storie per sapere cosa faccio" l’accusa di Wanda. "Io pago tutto. Lavorando. Forse, quando inizierai a rispettare i diritti delle tue figlie, potrai anche lavorare di meno (…) Ti preoccupi tanto dei miei viaggi, occupati di essere padre delle tue figlie", ha scritto sui social pochi giorni fa. Poi la stoccata definitiva: "Tre giorni fa quando abbiamo parlato al telefono non me l'hai detto.

Ora rivedo le registrazioni", ha concluso. Una frase che sa di minaccia velata, un avvertimento chiaro: Wanda, infatti, avrebbe le conversazioni registrate, pronta a tirarle fuori per raccontare la sua verità contro l'ex attaccante dell'Inter.