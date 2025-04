Wanda Nara sbarca su OnlyFans dopo la chiusura dei suoi canali social: "Approfittatene"

Ascolta ora 00:00 00:00

Wanda Nara pronta si trasferisce su OnlyFans dopo la notizia della chiusura dei suoi profili social. Nel corso della diatriba legale con l'ex marito Mauro Icardi - una causa di separazione davvero senza esclusione di colpi - il tribunale argentino ha deciso di bloccare, almeno temporaneamente, gli account della showgirl. Lei non ha perso tempo, informando i suoi followers dell'intenzione di sbarcare sulla nuova piattaforma.

Stando a quanto riferito sino ad ora, il giudice incaricato di dirimere la vicenda giudiziaria fra Wanda Nara e Mauro Icardi che vede in primo piano le figlie della coppia, ha deciso di imporre la chiusura degli account social. Questo perché, secondo i giudici, la donna non avrebbe rispettato l'ordine di far incontrare le bambine e il calciatore, che non sta con loro da tempo. Avrebbe dovuto esserci un appuntamento prefissato, ma ciò non sarebbe accaduto.

Da qui il provvedimento del tribunale, che impone la sospensione degli account social della showgirl. Chiusi i profili di Instagram, Facebook e TikTok. Si parla di un totale di 30 giorni. La stessa Wanda Nara ha informato i suoi fan della misura cautelare, annunciando però di essere pronta a spostarsi su OnlyFans. "Se non qui, da oggi possiamo vederci su OnlyFans. Io non cado mai, prendo il volo" , ha dichiarato in uno degli ultimi post pubblicati su Instagram. "Non so se chiuderanno i miei profili social o no, il mio avvocato ci sta lavorando. Sarebbe davvero ingiusto perché rappresentano una delle mie principali fonti di lavoro" , ha poi chiarito in un video-storia.

Insomma, pare che la decisione del tribunale, che sta notificando la propria delibera alle società che gestiscono i social, non abbia scalfito la showgirl argentina, che ha invitato i suoi 17,5 milioni di followers a seguirla sulla nuova piattaforma.

In un'altra storia

pubblicata su Instagram, Wanda Nara ha fatto sapere che di aver aperto un profilo con il nome, cosa che ha provocato un boom di iscrizioni alla piattaforma a pagamento per adulti in poche ore.