Wanda Nara ancora contro Icardi: "Non mi fa parlare con le mie figlie e non paga gli alimenti"

Ascolta ora 00:00 00:00

Così come era accaduto nell'anno passato anche il 2025 si apre con Wanda Nara e Mauro Icardi l'uno contro l'altro. Nelle scorse ore, attraverso una storia pubblicata su Instagram, la showgirl argentina ha accusato pubblicamente l'ex marito di averle ripetutamente impedito di parlare con le figlie Francesca e Isabela, che hanno trascorso le recenti festività a Buenos Aires insieme a Mauro Icardi, ma non solo. Wanda sostiene che Maurito avrebbe smesso di versarle gli alimenti, interrompendo anche il pagamento della scuola delle due figlie.

Gli ultimi difficili mesi

Che i rapporti tra i due ex coniugi fossero tesi è noto da tempo. Negli ultimi mesi Wanda e Icardi si sono scambiati pesantissime accuse a mezzo social, arrivando persino a denunciarsi reciprocamente. Alla base della guerra tra i due ex coniugi ci sarebbe il tradimento consumato dalla showgirl con l'ex compagno di squadra di Mauro, Keita Balde, e la nuova relazione intrapresa da Wanda con il giovane rapper L-Gante. Nonostante la separazione fosse già in atto - con un accordo patrimoniale firmato da tempo - i due non sono riusciti a ritrovare un equilibrio e sono finiti a farsi la guerra.

Le parole di Wanda su Instagram

Le festività appena trascorse sono state molto difficili per Wanda Nara che, per la prima volta da quando sono nate Francesca e Isabela, ha trascorso il Natale lontano dalle figlie. Sui social, salutando il 2024, ha ammesso: " Si conclude un anno molto particolare per me. Hanno cercato di sporcarmi con cose che non ho fatto, che non ho detto e che non sono andate come sono state raccontate, non ho mai ingannato nessuno, per quanto dura sia la mia scelta vado sempre avanti e dico la verità" . Poi ha parlato delle figlie e della separazione: " Ho trascorso il Natale senza poter salutare le mie bambine o vederle, è il mio primo Natale lontano da loro. Ho sentito cose terribili sulla mia persona ma mi prendo cura della mia salute, mi preoccupo del benessere dei miei figli e di tutti quelli che mi circondano e come ogni donna separata mi prendo cura di tutto da sola aspettando i tempi della giustizia ". Tra le righe Wanda Nara ha fatto capire di essere al centro di una battaglia legale con Icardi e nelle scorse ore ha spiegato chiaramente perché.

Le ultime accuse a Icardi

L'argentina ha pubblicato una foto dei tre figli avuti da Maxi Lopez, spiegando di essere in buoni rapporti con l'ex marito per il bene dei figli.

Con le bambine no, togliere l'assistenza sanitaria a cinque minori, smettere di pagare la scuola, non pagare gli alimenti, farle vivere con una donna che non è la loro madre e proibirmi di parlare con le mie figlie a Natale e tutti i giorni. Questa non è violenza? Chiedo giustizia, se esiste"

Rapporti civili che, al momento, sarebbero impossibili invece con Maurito e a proposito di ciò ha rivelato: ". Accuse pesantissime alle quali Icardi potrebbe presto replicare sempre sui social.