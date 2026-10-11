Wilma De Angelis, l’amore a 64 anni e una vita fuori dagli schemi: “Niente figli e case separate”

Wilma De Angelis, morta oggi, 11 ottobre 2026, a Milano, all’età di 96 anni, ha attraversato una lunga carriera tra musica e televisione, costruendo una vita privata fedele alle proprie scelte. Non si era mai sposata e non aveva avuto figli, ma aveva trovato in Gianni un grande amore, arrivato quando aveva già 64 anni. Si erano conosciuti nel 1994 e da allora avevano condiviso 27 anni di vita insieme, scegliendo di amarsi senza vivere sotto lo stesso tetto.

La scelta di non avere figli

La decisione di non diventare madre era legata alla volontà di privilegiare la carriera. la De Angelis aveva spiegato di non aver mai considerato quella scelta un rimpianto, perché aveva capito quale fosse la sua priorità. “Mi ero resa conto che la maternità mi avrebbe portato fuori da quello che sentivo come il mio percorso di vita principale nella musica e tra le canzoni”, aveva raccontato nell’ottobre 2025. In quell’intervista aveva sintetizzato anche il suo rapporto con la vita sentimentale prima dell’incontro con Gianni: “Avevo deciso di stare da sola perché quello che mi piaceva di più nella vita era cantare”. Pur non avendo avuto figli, la cantante era molto legata alla famiglia, in particolare alla cognata, ai nipoti e ai pronipoti. Nel dicembre 2022, ospite di Verissimo, aveva ricordato con affetto la loro vicinanza: “Non mi sono sposata e non ho avuto figli, ma ho avuto i miei nipoti e mia cognata che mi ha accettata come sorella, amica e zia a tempo pieno ai suoi figli e adesso ai nostri nipoti”.

Gianni, il grande amore incontrato a 64 anni

La svolta nella sua vita privata era arrivata il 18 agosto 1994, quando aveva conosciuto Gianni. A Verissimo, parlando con Silvia Toffanin, aveva ricordato: “Ci siamo conosciuti nel 1994. Lui era un uomo dolcissimo, buonissimo, ci siamo fatti grande compagnia”. Nell’intervista a Libero aveva descritto così il loro legame: “L’amore vero l’ho incontrato tardi, si chiamava Gianni”. E ancora: “Un rapporto unico, di comprensione totale in cui ci aiutavamo e supportavamo in tutto pur non vivendo insieme”. La relazione era durata 27 anni, fino alla morte dell’uomo nel 2022. Un rapporto che, come raccontava la stessa Wilma, si era fondato sulla compagnia, sulla comprensione e sul sostegno reciproco.

Due case separate

Wilma e Gianni non si erano mai sposati e avevano scelto di mantenere due abitazioni distinte. Lui era vedovo e aveva un figlio. La cantante aveva spiegato così la loro decisione: “Gianni era vedovo, con un figlio, e allora abbiamo deciso di vivere in case separate, ma in realtà siamo stati sempre insieme volendoci molto bene”. La scelta non impediva loro di trascorrere molto tempo insieme, tra pranzi e visite reciproche. La coppia aveva trovato un equilibrio personale che aveva permesso alla relazione di durare per oltre un quarto di secolo, senza la necessità di condividere stabilmente lo stesso tetto.

Il dolore per la morte del compagno

Il 10 dicembre 2022, a Verissimo, aveva inoltre raccontato a Silvia Toffanin il dolore per la perdita di Gianni, morto cinque mesi prima. “Gianni non c’è più dopo 27 anni che stavamo insieme. Mi ha lasciata cinque mesi fa e senza di lui mi sento molto sola”, aveva detto. Poi aveva aggiunto: “Lui era un uomo dolcissimo, buonissimo, ci siamo fatti grande compagnia”. La scomparsa del compagno era arrivata dopo quella del fratello Aldo, morto nel dicembre 2020. Wilma aveva raccontato di aver attraversato un periodo difficile, durante il quale non aveva più voglia di cantare né di apparire in televisione. A sostenerla erano rimasti i familiari e gli amici, oltre al pubblico che l’aveva accompagnata nel corso della sua lunga carriera.