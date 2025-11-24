Più di 100 controlli nelle vie della movida. Arrestato spacciatore in flagranza a Novate

Controlli e sicurezza. La notte scorsa si sono svolte le operazioni interforze nelle zone della movida, fra piazza Gae Aulenti e corso Como. I Carabinieri della compagnia Duomo, con il supporto del 4° Battaglione Veneto e del 3º Reggimento Lombardia, hanno controllato 106 persone e deferito in stato di libertà per danneggiamento un 17enne italiano poiché, senza apparente motivo, ha rotto lo specchietto di un'auto in sosta. Il giovane resta in libertà e il processo nei suoi confronti inizierà senza che si trovi in custodia cautelare. Sono poi state segnalate all'autorità prefettizia per detenzione per uso personale di sostanze stupefacenti 4 persone fra le quali un 17enne italiano trovato in possesso di 6 grammi di hashish, un 20enne nato in Italia trovato con 0,5 grammi di hashish, un 20enne nato in Sri Lanka anch'egli trovato in possesso di 2,15 grammi della medesima sostanza e infine un 24enne italiano sorpreso con 2,8 grammi. Nel corso della medesima nottata a Novate Milanese, i Carabinieri hanno arrestato in flagranza, un 58enne italiano, censurato. L'uomo, è stato trovato in possesso di 2 dosi di hashish, del peso di 2,54 grammi.

La successiva perquisizione domiciliare ha poi consentito di trovare 2,55 kg di hashish, suddivisi in 26 panetti, 2,87 kg di cocaina suddivisi in 6 panetti, nascosti in uno zaino, materiale per il confezionamento e un cellulare.

Il materiale è stato sequestrato, l'arrestato è stato trattenuto nelle le camere di sicurezza in attesa di essere giudicato con rito direttissimo.