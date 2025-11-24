Più di 100 controlli nelle vie della movida. Arrestato spacciatore in flagranza a Novate

Controlli e sicurezza. La notte scorsa si sono svolte le operazioni interforze nelle zone della movida, fra piazza Gae Aulenti e corso Como. I Carabinieri della compagnia Duomo, con il supporto del 4° Battaglione Veneto e del 3º Reggimento Lombardia, hanno controllato 106 persone e deferito in stato di libertà per danneggiamento un 17enne italiano poiché, senza apparente motivo, ha rotto lo specchietto di un'auto in sosta. Il giovane resta in libertà e il processo nei suoi confronti inizierà senza che si trovi in custodia cautelare. Sono poi state segnalate all'autorità prefettizia per detenzione per uso personale di sostanze stupefacenti 4 persone fra le quali un 17enne italiano trovato in possesso di 6 grammi di hashish, un 20enne nato in Italia trovato con 0,5 grammi di hashish, un 20enne nato in Sri Lanka anch'egli trovato in possesso di 2,15 grammi della medesima sostanza e infine un 24enne italiano sorpreso con 2,8 grammi. Nel corso della medesima nottata a Novate Milanese, i Carabinieri hanno arrestato in flagranza, un 58enne italiano, censurato. L'uomo, è stato trovato in possesso di 2 dosi di hashish, del peso di 2,54 grammi.La successiva perquisizione domiciliare ha poi consentito di trovare 2,55 kg di hashish, suddivisi in 26 panetti, 2,87 kg di cocaina suddivisi in 6 panetti, nascosti in uno zaino, materiale per il confezionamento e un cellulare.
Il materiale è stato sequestrato, l'arrestato è stato trattenuto nelle le camere di sicurezza in attesa di essere giudicato con rito direttissimo.