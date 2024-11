Più posti per i clochard e maxi raccolta di abiti

Ascolta ora 00:00 00:00

Brandine allestite (anche) nel mezzanino della Centrale, il centralino attivo h24 per segnalare in ogni momento persone in situazioni di emergenza, la maxi raccolta cittadini di abiti caldi. Da oggi riparte il «Piano Freddo» del Comune per potenziare l'assistenza ai senzatetto quando le temperature invernali mettono più a rischio la loro incolumità. Le prime strutture d'emergenza ad aprire sono il mezzanino della Centrale (per quaranta posti), quella gestita dall'Associazione Sviluppo e Promozione di via Balsamo Crivelli (20 posti) e si aggiungono 55 posti nella struttura ordinaria di via Saponaro gestita da Fondazione Fratelli di San Francesco. Nel corso dell'inverno, non appena saranno esauriti i posti messi a disposizione saranno prontamente attivate altre soluzioni.

«É un dispositivo salvavita che offre riparo a chi non ha una casa e cerca di agganciare le persone per avviare percorsi di reinclusione - sottolinea l'assessore al Welfare Lamberto Bertolè -. Anche quest'anno chiediamo il supporto dei milanesi perché ci segnalino le persone in difficoltà e ci aiutino ad attivare interventi tempestivi e più efficaci». L'assessore ricorda che il numero 02.88447646 messo a disposizione dal Comune «è attivo tutti i giorni dell'anno, 24 ore su 24». Per accedere alle strutture d'accoglienza bisogna presentarsi al Centro Sammartini (in via Sammartini 120), è il punto di accesso di tutti i servizi a disposizione per i senzatetto. Da questa settimana allunga gli orari di apertura proprio per far fronte all'aumento previsto delle domande: dalle ore 9 alle 13 e dalle 14 alle 18 il lunedì, martedì, giovedì e venerdì, dalle 14 alle 18 il mercoledì e dalle 10 alle 17 nei weekend e festivi. Le persone accolte dovranno sottoporsi a screening sanitario, effettuato grazie alla collaborazione di Medici Volontari Italiani e presso Villa Marelli.

Con le temperature che scendono si rafforza anche il controllo del territorio attraverso le unità mobili: oltre una ventina di associazioni girano la città con camper e a piedi per offrire posti letto e assistenza. Domani è previsto anche un primo momento di raccolta di indumenti invernali caldi (devono essere in buono stato e puliti) da donare ai senza dimora attraverso i centri e gli operatori delle unità mobili. Tutti i dipendenti del Comune potranno consegnarli in un spazio allestito al piano terra di via Sile 8 dalle ore 8 alle 13. Domenica prossima torna invece dalle 9.30 alle 17.30 la maxi raccolta cittadina di abiti usati ma ancora in buono stato, con nove punti di consegna distribuiti dal centro alla periferia. Il Comune segnala che c'è bisogno in particolar e di abbigliamento tecnico, scarponcini invernali e scarpe da ginnastica con taglie grandi, giacche e giacconi, tute, magliette, cappelli, guanti e calzettoni invernali, zaini e borse. Non sarà possibile donare abiti eleganti, abbigliamento non comodo o biancheria intima non nuova. Gli indirizzi della raccolta: Fondazione Progetto Arca in via Sammartini 126, Fondazione Fratelli San Francesco in piazza Baiamonti, Opera Cardinal Ferrari (solo la mattina fino alle 13) in viale Papiniano/Cantore, Remar in piazza XXIV Maggio, Fondazione Cumse in piazza Argentina/via Mercadante, Associazione City Angels in via Pollini 4, Misericordia Milano Sant'Ambrogio in piazza Amendola, Comunità Sant'Egidio in via degli Olivetani 3 e Casa della Carità in via Brambilla 8.

E restano sempre aperti gli spazi dei centri diurni, con servizi mensa, lavanderia, guardaroba, ambulatori medici, parrucchiere. Un luogo dove gli operatori sociali, grazie a laboratori e attività ricreative, possono anche «agganciare» i clochard per inserirli in percorsi di relazione ed educativi.