Pioggia e vento, città in allerta. Alberi sulle auto, danni e disagi

Pioggia e forti raffiche di vento, alberi che cadono, allagamenti e parchi chiusi. Il colpo di coda pre pasquale del maltempo dovrebbe segnare definitivamente la fine dell'inverno e l'inizio di una primavera con temperature quasi estive, ma almeno per ora la realtà è ben altra: la città e l'hinterland sono sconquassati dal vento (la violenza delle raffiche d'aria ha quasi raggiunto i 70 chilometri orari!) e dalle piogge intermittenti, se si eccettua qualche spicchio di sole caldo pronto a lasciare il posto alle nuvole nere e all'acqua nel giro di una mezz'ora.

Intorno alle 7.30 di ieri è caduto un albero in via Colletta, nei dintorni di piazzale Lodi, precipitando davanti alla scuola elementare, fortunatamente chiusa per le vacanze pasquali. La strada è stata immediatamente chiusa al traffico e sul posto sono intervenuti i vigili urbani. Un albero è caduto nelle vicinanze di un'altra scuola in via Quarenghi, in zona Bonola mentre, poco prima delle 8, ad Assago due grossi alberi sono crollati nelle vicinanze di una fermata dell'autobus. Illesi i pochi presenti, sempre grazie alla chiusura delle scuole per le festività pasquali. La fermata, solitamente affollata a quell'ora, era infatti vuota. Gli alberi hanno distrutto alcune auto in sosta e creato qualche momento di panico tra la gente. E anche la fermata locale della metropolitana - «Assago Nord» e «Assago Forum» (linea verde, la due) - sono state sospese per un'ora a partire da mezzogiorno a causa di alcuni pannelli pericolanti lungo la linea di elettrificazione. Non dimentichiamo poi via Rembrandt, in zona Gambara, dove alcune pesanti lastre di vetro sono cadute in strada da uno stabile, anche qui miracolosamente senza colpire nessuno. A mettere in sicurezza la struttura sono stati i vigili del fuoco che, tra mercoledì notte e ieri mattina sono stati impegnati in oltre 300 interventi per il maltempo, con un altro centinaio circa per chiamate di minore gravità.

La zona più colpita è stata l'area a est della città. Diversi gli alberi caduti, ma anche le impalcature di alcuni lavori in corso: problemi alla circolazione in piazzzale Martini, via Botticelli, largo Murani, via Strambio; seguono quindi l'area di viale Sarca, largo V Alpini, corso Sempione, via Procaccini, viale Famagosta e anche San Donato Milanese. Criticità anche sulle linee tranviarie 1 e 10, 33, e sui bus 39, 54 e 924, 61, 98, 130, 132 e 902. Un 77enne è stato soccorso dopo che l'auto che guidava è stata travolta da alcuni rami. L'uomo fortunatamente ne è uscito illeso.

Il Comune ricorda che a causa del vento e finché proseguirà l'allerta gialla (rischio ordinario) restano chiusi i parchi cittadini. Al Parco Sempione e ai Giardini Montanelli sarà disponibile solo un accesso per l'entrata in musei, biblioteche o altri luoghi pubblici interni; nelle altre aree verdi pubbliche, accessibili perché non delimitate lungo il perimetro, sarà comunque vietato sostare.

L'invito ai cittadini è quello di porre particolare attenzione in prossimità delle aree a rischio esondazione dei fiumi Lambro e Seveso e dei sottopassi, specie quelli che si allargano di frequente in caso di precipitazioni copiose.