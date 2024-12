Il Pirellone si fa più bello (e inclusivo)

Ascolta ora 00:00 00:00

Un nuovo look per il Pirellone. Con l'anno nuovo cominceranno i lavori di ristrutturazione del palazzo che ospita il consiglio regionale lombardo con l'obiettivo di abbattere anche tutte le barriere architettoniche nell'aula consiliare. L'avvio dei cantieri è previsto a febbraio e gli interventi dureranno tra i 18 e i 23 mesi. E così le sedute del Consiglio si trasferiranno temporaneamente all'Auditorium Gaber, come successo durante il Covid.

Si parte con i primi piani, per poi proseguire a blocchi di tre. Tutto l'impianto di riscaldamento verrà rinnovato così come i bagni. Come ha spiegato il presidente del Consiglio regionale Federico Romani, ci sarà una turnazione per l'utilizzo degli spazi. Alcuni piani «polmone», dal 27esimo al 29esimo, saranno allestiti con arredi operativi per ospitare a rotazione il personale del Pirellone. Gli interventi riguarderanno anche l'esterno, dai cancelli perimetrali al restauro della facciata, fino alla sostituzione della pavimentazione dell'autorimessa di via Fabio Filzi. Anche la palazzina Galbani, davanti al grattacielo, sarà adeguata per ospitare la sala operativa della Protezione civile e tutte le lavorazioni più invasive per polveri o odori saranno eseguite in orari notturni. La prima fase dei cantieri riguarderà l'Aula consiliare, con la sostituzione del parquet e la posa di pedane per il superamento delle barriere architettoniche, interventi programmati alla chiusura estiva delle attività.

Intanto si procederà all'allestimento provvisorio per le sedute al Gaber, con lo scopo di garantire le stesse funzionalità tecnologiche attuali, in primis sul sistema di voto. Sarà rinforzato l'impianto audio ed è prevista la fornitura di monitor per la visualizzazione dei risultati. I tempi stimati per il cablaggio, la realizzazione di impianti di rete ed elettrici e l'allestimento delle postazioni, sono di almeno quattro mesi. Una volta che le seduta torneranno nell'Aula attuale, i lavori interesseranno anche il Gaber, con la lamatura del parquet dell'Auditorium e del foyer. Sarà riqualificata anche l'area Spazio eventi al primo piano. «Chiaramente - spiega Romani - faremo di tutto per consentire l'accesso e lo svolgimento dell'attività istituzionale dei collaboratori, della stampa e dei consiglieri regionali». Al Pirellone, dove è stata anche inaugurata la prima Associazione della stampa parlamentare regionale, è anche tempo di bilanci: il 2024 ha portato all'approvazione di 23 leggi, 72 mozioni e 354 ordini del giorno. Il palazzo ha ospitato 23 mostre di artisti lombardi, quasi due al mese e oltre 11mila studenti di 199 scuole.

Quest'anno per la prima volta è stato anche organizzato un concorso interno per il miglior allestimento dei: a vincere il nono, quello dell'Ufficio del personale, dove il luogo di lavoro appare come un «focolare domestico», con tanto di rappresentazioni sonore ed espliciti riferimenti alla tradizione regionale.