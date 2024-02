Bollette, saranno 7 gli operatori per le 26 aree al termine del mercato tutelato

Arera ha comunicato le 26 aree omogenee assegnate a 7 operatori, il cui prezzo sarà uguale in tutto il Paese. Sono stati così resi noti i risultati delle aste per il Servizio a tutele graduali attivo dal primo luglio 2024 con la fine tutela dell'elettricità per i clienti domestici non vulnerabili. Le aste sono state effettuate lo scorso 10 gennaio da Acquirente unico ma non è ancora possibile conoscere le condizioni economiche, che verranno definite e rese note solo in prossimità del passaggio al nuovo servizio, nel mese di giugno.

I parametri per definire le condizioni economiche sono stati definiti da Arera in base a criteri che includono la media ponderata dei prezzi di aggiudicazione delle aste calcolata tenendo conto del numero di clienti presenti in ciascuna area che si stima passeranno al Servizio a tutele graduali. Questo viene chiamato il parametro gamma e si esprime in euro/Pod/anno. Arera specifica che le tariffe non saranno fisse ma verranno aggiornati di anno in anno, " sempre in funzione del numero di clienti riforniti nel Servizio a tutele graduali delle diverse aree territoriali ". A titolo di esempio, Arera spiega che " sulla base dei dati attualmente disponibili relativi al numero di clienti coinvolti, e non su quelli effettivi di giugno 2024, "il ‘parametro gamma’ sarebbe pari a -73 euro Pod/anno ".