Btp valore parte bene: 3,7 miliardi al pronti-via

La prima giornata di collocamento del nuovo Btp Valore si chiude con una raccolta di 3,7 miliardi di euro, a fronte di oltre 121mila ordini. Si tratta di un avvio positivo, anche se non si è ripetuto lo scatto bruciante dell’edizione di marzo quando vennero raccolti 6,4 miliardi nelle prime 24 ore. Il collocamento durerà fino a venerdì - salvo chiusura anticipata - e dovrebbe proseguire di buona lena anche nei prossimi giorni. Inoltre, come aveva specificato nei giorni scorsi il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, «questa è un’edizione straordinaria che non era prevista, ma vista la grande richiesta abbiamo deciso di replicare». Insomma, più che una quarta edizione, l’attuale collocamento sarebbe da vedere come un prolungamento della terza (che aveva infranto ogni record a quota 18,3 miliardi raccolti) per tutti coloro che non avevano avuto modo di sottoscrivere questo speciale Btp, che è riservato soltanto ai piccoli risparmiatori. Il titolo ha una durata di sei anni, cedole pagate ogni tre mesi con rendimenti prefissati e crescenti nel tempo sulla base di un meccanismo con cedola a salire 3+3 anni (3,35% i primi tre anni e 3,90% nei successivi tre) e garantisce un extra premio finale di fedeltà pari allo 0,8% per chi lo acquista durante i giorni di collocamento e non lo vende fino alla scadenza.

La finestra temporale può essere propizia per i sottoscrittori, poiché a giugno - salvo dietrofront clamorosi - la Banca centrale europea dovrebbe tagliare per la prima volta i tassi d’interesse. In quest’ottica, infatti, le emissioni future dovrebbero avere un tasso inferiore a quello attuale, circostanza che farebbe aumentare di valore i Btp sottoscritti in questa fase. Può essere, inoltre, uno strumento per diversificare gli investimenti, in un contesto di mercato dove molti mercati azionari sono vicini ai propri massimi storici. Il Btp Valore è stato «concepito come uno strumento soprattutto per i pensionati e per coloro che vogliono avere un’integrazione magari modesta, ma costante nel tempo alle loro entrate. Il successo che abbiamo avuto fino a oggi testimonia questa fiducia», ha aggiunto Giorgetti.

Il Btp Valore ha finora garantito un sostegno notevole allo Stato: nelle prime tre edizioni sono stati raccolti 53,7 miliardi e, con i 3,7 miliardi di ieri, il conto sale a 57,4 miliardi. Si tratta di uno degli strumenti con cui il governo guidato da Giorgia Meloni sta cercando di portare sempre più debito pubblico nelle mani delle famiglie italiane: infatti, i piccoli risparmiatori tendono a mantenere il titolo fino alla scadenza, con un effetto benefico sullo spread (ieri il decennale italiano ha chiuso in lieve rialzo a 133 punti base sul Bund tedesco).

Inoltre, pagare più interessi a persone sul mercato domestico può essere un modo indiretto per sostenere l’economia.