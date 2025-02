Cdp approva nuove operazioni per un miliardo

Ascolta ora 00:00 00:00

Il consiglio di amministrazione di Cassa Depositi e Prestiti (Cdp), presieduto da Giovanni Gorno Tempini, su proposta dell’ad e dg, Dario Scannapieco, ha deliberato nuove operazioni per un valore complessivo di oltre 1 miliardo di euro a sostegno di piccole e medie imprese e di infrastrutture strategiche per il territorio.

Tra le decisioni adottate, il cda ha approvato il differimento del pagamento delle rate dei mutui per i Comuni e le Province del Centro Italia colpiti dagli eventi sismici del 2016-2017. Tale misura sarà attuata senza l'addebito di nuovi interessi, in linea con quanto stabilito dalla Legge di Bilancio 2025.

Un altro intervento rilevante riguarda l’avvio dell’operatività del Plafond Africa, uno strumento che permetterà a Cdp di concedere finanziamenti fino a 500 milioni di euro entro il 2025 a favore di aziende con attività consolidate nel continente africano. L’obiettivo è sostenere iniziative e progetti nell’ambito del Piano Mattei promosso dal governo italiano.

Sostegno alle PMI e sviluppo infrastrutturale

In linea con il Piano Strategico 2025-2027, il cda ha approvato interventi dedicati alla realizzazione di opere infrastrutturali per l’ammodernamento della rete viaria locale, con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita dei cittadini e favorire gli scambi commerciali. Inoltre, sono state deliberate misure per facilitare l’accesso al credito delle imprese italiane, con un’attenzione particolare alle piccole e medie imprese e alle aziende operanti nelle otto Regioni del Mezzogiorno: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Sul fronte delle esigenze abitative, il cda ha stanziato ulteriori 150 milioni di euro a favore del Fondo Nazionale dell’Abitare Sociale (Fnas), gestito da Cdp Real Asset Sgr. Le risorse saranno destinate allo sviluppo di nuove iniziative nel settore dello “Student Housing” e del “Senior Housing”, rispondendo così alla crescente domanda di alloggi per studenti fuori sede e anziani autosufficienti.

Nuovo assetto organizzativo di Cdp

In merito alla struttura di vertice di Cdp, il consiglio di amministrazione ha espresso un ringraziamento a Massimo Di Carlo, Direttore Business, che lascerà la società a fine mese dopo essere

entrato in CDP nel marzo 2022. Il cda ha inoltre deliberato un nuovo assetto organizzativo con un rafforzamento del presidio sui clienti privati e sulla Pubblica Amministrazione, nell’ottica di una maggiore efficacia operativa.