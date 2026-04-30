Dfp, Giorgetti: "Un Paese indebitato non è libero"

Un Paese fortemente indebitato non può dirsi pienamente libero, perché la sua autonomia resta inevitabilmente condizionata dai mercati, dagli interessi sul debito e dai margini fiscali ridotti. È da questo principio di realtà che Giancarlo Giorgetti ha impostato alla Camera la sua replica sul Documento di finanza pubblica 2026, rivendicando una linea di serietà che parte dai dati oggettivi e non dalle promesse irrealizzabili.

Il ministro ha richiamato il “principio di realismo” come bussola indispensabile per comprendere la condizione italiana, segnata da decisioni del passato che ancora oggi pesano sulla competitività nazionale. “Questo Paese ha scelto di rinunciare al nucleare”, ha ricordato, sottolineando come l’Italia sconti un costo energetico più elevato rispetto a partner come Francia e Spagna, che beneficiano rispettivamente di una produzione nucleare ben più consistente. A questo si aggiunge il fardello di “un debito pubblico più elevato in Europa”, che limita fortemente la capacità di manovra rispetto a Paesi come la Germania. “Questo è il dato da cui partire: chi ignora questo dato ignora la realtà”.

La libertà passa dalla sostenibilità del debito

Nel cuore della sua analisi, Giorgetti ha ribadito una verità spesso rimossa dal dibattito pubblico: “Un Paese indebitato non è totalmente libero”. La spesa per interessi, infatti, sottrae risorse preziose a famiglie, imprese e investimenti strategici, comprimendo ogni possibilità di sviluppo. La sostenibilità di questo debito dipende oggi dalla credibilità internazionale costruita dal governo, certificata anche dalle agenzie di rating, che consente all’Italia di mantenere la fiducia necessaria.

Da qui il monito a chi continua a proporre politiche di spesa incontrollata: “Se qualcuno propone l’idea di spendere senza ritegno, senza considerare questo vincolo, posso garantire che la sostenibilità del debito diventerà un grosso problema”. Una linea netta, che distingue la prudenza responsabile del governo dalle scorciatoie demagogiche.

Scenari difficili, ma posizione seria

Giorgetti ha rivendicato “grande serietà e grande determinazione” di fronte a scenari economici internazionali che possono diventare “severamente avversi”. In un contesto globale instabile, il governo punta a difendere gli interessi italiani nelle sedi europee con una posizione credibile, chiedendo al Parlamento un mandato chiaro per affrontare sfide economiche e sociali senza cedere né al panico né all’improvvisazione.

Bonus edilizi e conti pubblici: errori senza alibi

Sul deficit salito al 3,07%, il ministro ha spiegato come il peggioramento sia stato determinato dall’andamento anomalo delle richieste legate ai bonus edilizi, concentrate oltre le previsioni nei mesi successivi alla chiusura del 2025. “Non abbiamo la sfera di cristallo come qualcun altro”, ha osservato, riconoscendo il problema ma senza trasformarlo in una colpa politica strutturale. Una presa d’atto che conferma come le distorsioni dei superbonus continuino a rappresentare una pesante eredità sui conti pubblici.

Patto di Stabilità: meglio un compromesso che il ritorno al peggio

Nel dibattito europeo, Giorgetti ha difeso la scelta italiana sul nuovo Patto di stabilità, ricordando che non aderire avrebbe significato il ritorno automatico alle vecchie regole, molto più penalizzanti. “Il nuovo Patto non è quello che avremmo voluto noi, ma è un piccolo passo in avanti rispetto al vecchio”, ha detto.

Ha inoltre denunciato con forza l’incoerenza di una governance europea che considera flessibili le spese per la difesa ma rischia di non fare altrettanto per sostenere famiglie e imprese colpite dal caro energia. “Vedo qui un’incongruenza logica”, ha affermato, promettendo che l’Italia continuerà a ribadire questa posizione.

Fisco, lavoro e risultati concreti

Rispondendo alle opposizioni sull’aumento della pressione fiscale, Giorgetti ha respinto la narrazione secondo cui il governo avrebbe colpito lavoratori e famiglie. Al contrario, ha ricordato che l’esecutivo ha ridotto la tassazione sul lavoro, mentre l’aumento del gettito è derivato soprattutto dal recupero di compliance fiscale, dalla tassazione sugli extraprofitti bancari ed energetici e dalle rendite finanziarie.

“Abbiamo fatto una politica fiscale esattamente diretta a favore delle famiglie e in particolare dei lavoratori”, ha scandito, collegando questa impostazione anche al calo della disoccupazione.

La linea del governo: responsabilità prima del consenso facile

Dalle accise al ricorso agli strumenti di flessibilità previsti dalla governance europea, Giorgetti conferma una linea che punta a coniugare tutela sociale e rigore finanziario. Il messaggio politico è chiaro: l’Italia può rafforzare la propria sovranità solo attraverso conti pubblici solidi, credibilità internazionale e scelte realistiche.

In un tempo in cui troppe forze politiche continuano a vendere

illusioni, il ministro dell’Economia ribadisce invece una lezione essenziale: senza disciplina di bilancio, indipendenza energetica e sostenibilità del debito, la libertà economica della nazione resta inevitabilmente incompleta.