Energia: Genova apre le porte al Roadshow del Gse

Ascolta ora 00:00 00:00

Ha fatto tappa a Genova il Roadshow del Gestore dei Servizi Energetici (Gse) "Diamo energia al cambiamento", un'iniziativa volta a promuovere la cultura della sostenibilità e a far conoscere i meccanismi incentivanti a scuole, pubbliche amministrazioni e imprese.

L'evento ha preso il via presso l'Istituto d'Istruzione Superiore "Firpo-Buonarroti", dove il presidente del Gse, Paolo Arrigoni, ha incontrato gli studenti in una sessione dedicata intitolata "La transizione energetica: Gse incontra le Scuole". "L'obiettivo principale di questo viaggio divulgativo è quello di instaurare un dialogo costruttivo con studenti, amministrazioni locali e imprese in tutta Italia per far conoscere le opportunità derivanti dai meccanismi incentivanti e dai servizi offerti dal Gse", ha dichiarato Arrigoni.

Nel pomeriggio, presso il Palazzo della Borsa Valori di Genova, il presidente della Regione Liguria, Marco Bucci, ha aperto l'incontro "La transizione energetica: Gse incontra i Comuni, le Pubbliche amministrazioni e le partecipate pubbliche". Durante la sessione, il Gse ha illustrato gli strumenti a disposizione degli enti locali per l'edilizia pubblica, la mobilità sostenibile e le Comunità Energetiche Rinnovabili. "Il Gse è il garante e promotore dello sviluppo sostenibile del Paese - ha sottolineato Bucci - e affianca cittadini, professionisti, imprese ed enti locali per sostenere progetti legati alle energie rinnovabili e all'efficienza energetica".

Nel corso dell'evento, è stato conferito il Premio "Vivi - territorio vivibile" ai Comuni virtuosi distintisi per interventi di riqualificazione energetica del patrimonio pubblico. Tra i premiati, il Comune di Genova, la Città Metropolitana di Genova, e i Comuni di Bogliasco, Sestri Levante, Recco e Ronco Scrivia. Inoltre, il titolo di "Testimonial della transizione energetica" è stato assegnato ai Comuni di Bargagli e Moconesi.

A completare la giornata, si è tenuto un incontro rivolto alle associazioni di categoria e alle imprese locali. "La riduzione dei consumi e l’efficientamento energetico fanno bene all’ambiente e stimolano l’economia circolare - ha dichiarato Luigi Attanasio, presidente della Camera di Commercio di Genova - Il nostro impegno è aiutare le imprese, soprattutto quelle più piccole, a cogliere le opportunità della transizione energetica".

L'assessore regionale all'Energia, Paolo Ripamonti, ha evidenziato il valore dell’iniziativa: "Portare l’evento del Gse in Liguria è stata una priorità ed è frutto di una visione orientata al futuro. È un'importante opportunità per amministrazioni e imprese per confrontarsi su crescita energetica, sviluppo e sostenibilità".

Anche il consigliere delegato allo Sviluppo economico, Alessio Piana, ha sottolineato l’importanza dell’evento: "Il fattore energetico è centrale per la competitività delle imprese.

Con i fondi Fesr abbiamo attivato misure per accompagnare gli investimenti delle aziende, riducendo i consumi in bolletta e migliorando le prestazioni energetiche".

Un’iniziativa che ha permesso di approfondire strumenti e opportunità per la transizione energetica, coinvolgendo attivamente istituzioni, imprese e cittadini in un percorso di crescita sostenibile per il territorio.