Ferrovia Torino-Lione, Morelli: assegnati nuovi fondi, fine lavori prevista nel 2033

“Il Cipess ha assegnato 1,4 miliardi per il proseguimento dei lavori della sezione transfrontaliera della nuova tratta Torino-Lione, una galleria di 57 km”. Lo annuncia il Sottosegretario di Stato Alessandro Morelli, specificando che è stato aggiornato il costo complessivo e che il fabbisogno residuo per l’Italia è di circa 2,2 miliardi di euro, di cui parte verrà finanziata dall’Unione europea.

“Parliamo di un tunnel ferroviario – ricorda il senatore – il cui termine dei lavori è fissato al 31 dicembre 2033, che accelererà il trasporto tra Italia e Francia sia di merci che di persone e di cui sono già stati scavati 47 km dei 163 km di gallerie complessivi.

L’opera che fa parte del progetto di modernizzazione infrastrutturale italiano ed europeo sicuramente agevolerà, e di molto, la vita dei cittadini velocizzando i trasporti”.

Una volta completati i nuovi grandi attraversamenti ferroviari delle Alpi voluti dall’Italia, le nuove gallerie transfrontaliere del Brennero e della Torino-Lione saranno le più lunghe del mondo.