L'importanza degli investimenti stranieri alla Ripartenza - DIRETTA

Ascolta ora 00:00 00:00

Torna "La Ripartenza, liberi di pensare", kermesse ideata dal vicedirettore del Giornale, Nicola Porro. Nata durante il lockdown Covid, e arrivata ormai alla sua ottava edizione, come ogni anno affronta i temi dell’economia, della cultura e della politica, coinvolgendo grandi ospiti.

La sessione mattutina del 30 gennaio, dopo l'immancabile “Una Zanzara nella zuppa”, lettura dei giornali dai toni liberali e irriverenti realizzata da Nicola Porro e Giuseppe Cruciani, si apre con la tavola rotonda dal titolo “Investimenti stranieri” a cui prendono parte: Regina Corradini D'Arienzo, Amministratore Delegato e Direttore Generale di SIMEST; Marco Hannappel, Presidente e Amministratore Delegato di Philip Morris Italia; Giovanni Colavita, Chief Executive Officer Colavita USA; Stefano Lucchini, Chief Institutional Affairs and External Communication Officer Intesa Sanpaolo; e Marco Cerrato, Partner Maisto e Associati.

“Gli investimenti stranieri sono molto importanti per il nostro Paese. Le multinazionali sono un asset fondamentale per le filiere - ha detto Marco Hannappel, Presidente e Amministratore Delegato di Philip Morris Italia - È dunque importantissimo attrarre investimenti e trattenerli e far sì che chi resta si integri con le imprese presenti, sviluppi il territorio e le piccole e medie imprese, esporti il Made in Italy e diventi ambasciatore di cosa significa essere investitori in Italia”.

Subito dopo, Porro porta sul palco un gruppo di ospiti di grande spessore per parlare di "Innovazione e tradizione".

A dibattere sono, Growth Chief of Staff Eight Sleep;, Amministratore Delegato di TIM;, CEO e Founder di Sease;, CEO Nemo Lighting;, Amministratore Delegato di FS Treni Turistici Italiani e Direttore Generale della Fondazione FS.