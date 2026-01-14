L'Ue annuncia la fine dei dazi sui fertilizzanti

La Commissione Ue "sospenderà temporaneamente i dazi rimanenti su ammoniaca, urea e, ove necessario, alcuni altri fertilizzanti". Lo annuncia un portavoce, precisando che "l'intenzione" è rendere la misura operativa "il più rapidamente possibile, nel 2026". Bruxelles accompagnerà il taglio dei dazi con orientamenti sul Cbam - il meccanismo Ue che impone un costo sulle emissioni di CO2 dei prodotti importati - prevedendo la possibilità di sospenderlo sui fertilizzanti - anche retroattivamente dall'1 gennaio 2026 - se l'impatto sul mercato risulterà eccessivo.

L'intervento accoglie le richieste dell'Italia nell'ambito del Mercosur. "La sospensione dei dazi sui fertilizzanti annunciata oggi dalla Commissione è un risultato dell’Italia, una misura concreta per sostenere la competitività delle imprese e la forza del sistema agricolo italiano ed europeo", dice soddisfatto il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, "È una buona notizia ed è in linea con le richieste italiane di sospensione degli effetti del Cbam e la sterilizzazione, anche retroattiva, dell’aggravio dei costi che le imprese agricole avrebbero dovuto sostenere con l’entrata in vigore del regolamento. Siamo sempre dalla parte delle nostre imprese, pilastro fondamentale della nostra sovranità alimentare”.

"È una vittoria italiana, che si somma agli altri importanti risultati ottenuti nella serrata trattativa condotta dal Ministro Lollobrigida nell’ambito del negoziato sull’accordo Ue-Mercosur", aggiunge Carlo Fidanza, Capodelegazione di Fratelli d’Italia e Coordinatore ECR in Commissione Agricoltura al Parlamento europeo, "L’annuncio odierno da parte della Commissione europea conferma un sostegno concreto alla competitività delle nostre imprese agricole, particolarmente colpite dall’aumento dei costi dei fertilizzanti anche per via della dipendenza strategica da Paesi sottoposti a sanzioni.

Per queste ragioni è anche necessario accelerare l’approvazione e la messa a disposizione di fertilizzanti organici come il digestato, che risponderebbe alle esigenze di competitività, circolarità e autonomia strategica delle nostre imprese".