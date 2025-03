Il sindaco Gualtieri: “L’energia è la chiave per parlare di economia”

Ascolta ora 00:00 00:00

In apertura dei lavori del convegno "Il peso dell'energia" organizzato dal Giornale, il sindaco di Roma ed ex ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, ha rivolto un saluto ai partecipanti, sottolineando l'importanza della transizione energetica per il futuro delle città e del Paese.

"Grazie mille per aver organizzato questo importante momento di riflessione. Roma Capitale è felice di ospitare questa occasione di confronto su un tema ormai sempre più centrale. L'energia oggi è la chiave di qualsiasi ragionamento sull'economia strategica, e i dati sul fabbisogno aggiuntivo richiesto dall'intelligenza artificiale evidenziano ulteriormente la complessità di questa equazione", ha detto il sindaco.

Gualtieri ha evidenziato il doppio problema che le città devono affrontare: garantire una maggiore disponibilità di energia mantenendo al contempo l’impegno per ridurre drasticamente le emissioni.

"Noi percepiamo queste oscillazioni che entrano direttamente nei bilanci comunali e nelle vite dei cittadini. I nostri edifici producono il 55% delle emissioni, le automobili il 35%. Per questo abbiamo avviato un piano clima e un piano di adattamento, investendo sull’efficientamento energetico delle 1.500 scuole di Roma Capitale e sul potenziamento della produzione solare sui tetti della città", ha aggiunto.

Il sindaco ha anche sottolineato l'importanza di un approccio integrato, che includa soluzioni innovative come le comunità energetiche, la combinazione di solare e geotermico, e la valorizzazione dei rifiuti come risorsa energetica.

"Stiamo sperimentando nuovi modelli: dall’elettrificazione del trasporto pubblico ai primi autobus a idrogeno, fino alla chiusura del ciclo dei rifiuti con la trasformazione dell’organico in biogas. È una sfida che coinvolge tutti: istituzioni, imprese, cittadini. Roma vuole fare la sua parte per costruire un futuro più sostenibile e resiliente".

Con queste parole, Gualtieri ha concluso il suo intervento, lanciando un messaggio di responsabilità e di collaborazione, fondamentale per affrontare con successo la transizione energetica e climatica dei prossimi anni.