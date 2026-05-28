“Sogei pilastro della modernizzazione dello Stato”. L’intervento di Casasco al convegno per i 50 anni dell’informatica pubblica

La Sala della Regina di Montecitorio ha ospitato il convegno “50 anni di informatica di Stato: Sogei 1976-2026”, appuntamento dedicato alla storia e all’evoluzione della società tecnologica del Ministero dell’Economia e delle Finanze che da mezzo secolo gestisce alcune delle infrastrutture digitali più strategiche del Paese. All’incontro hanno preso parte rappresentanti delle istituzioni, delle agenzie fiscali e della Guardia di Finanza. Tra gli interventi più attesi quello del presidente della Commissione parlamentare di vigilanza sull’Anagrafe tributaria, Maurizio Casasco, che ha ripercorso il ruolo svolto da Sogei nello sviluppo dell’informatica pubblica italiana e nelle trasformazioni digitali della pubblica amministrazione.

“Festeggiamo insieme il nostro cinquantesimo compleanno”

Nel suo indirizzo di saluto Casasco ha ricordato il legame storico tra la nascita della Commissione parlamentare di vigilanza sull’Anagrafe tributaria e quella di Sogei. "È un piacere celebrare con Sogei in questa prestigiosa sede istituzionale i suoi primi cinquant’anni di attività al servizio del Paese", ha dichiarato. Il presidente della Commissione ha sottolineato come la società sia stata costituita il 28 maggio 1976, appena due mesi dopo l’istituzione della Commissione stessa. "Festeggiamo così insieme il nostro cinquantesimo compleanno", ha aggiunto.

“Uno dei principali motori dell’innovazione tecnologica”

Casasco ha definito Sogei una realtà centrale per il processo di modernizzazione della pubblica amministrazione italiana. "Si tratta di un traguardo significativo per una società che rappresenta uno dei principali motori dell’innovazione tecnologica e di modernizzazione della pubblica amministrazione", ha spiegato. Nel suo intervento ha ricordato la crescita del Sistema Informativo della Fiscalità e l’importanza delle grandi banche dati pubbliche sviluppate nel tempo, dal Catasto alle Conservatorie, fino al sistema della tessera sanitaria e alle Dogane. Secondo Casasco, l’infrastruttura costruita in questi decenni ha permesso di creare un sistema strategico per il funzionamento dello Stato, rendendo più efficiente e interoperabile la gestione dei dati pubblici.

Il ruolo nella lotta all’evasione fiscale

Uno dei passaggi centrali del discorso ha riguardato il contributo di Sogei al contrasto dell’evasione e dell’elusione fiscale. Casasco ha ricordato come l’accesso online alle informazioni finanziarie dei contribuenti abbia rappresentato una svolta importante per gli uffici accertatori. "È stato un passaggio delicato, ma attuato in maniera ponderata e consapevole, nel pieno rispetto delle garanzie di riservatezza previste per i cittadini", ha sottolineato. Il presidente della Commissione ha inoltre evidenziato il lavoro svolto per rafforzare i sistemi di controllo e sicurezza informatica con l’obiettivo di prevenire accessi illegali ai dati personali.

“Sogei può diventare il coordinatore di tutte le banche dati”

Guardando al futuro, Casasco ha indicato tra le priorità la piena interoperabilità delle banche dati pubbliche italiane. "Il sistema è ormai maturo per un ulteriore salto di qualità", ha affermato. Da qui la proposta di attribuire a Sogei un ruolo ancora più centrale nel coordinamento dei dati digitali della pubblica amministrazione. "È in particolare auspicabile qualificare Sogei come struttura di coordinamento di tutte le banche dati esistenti in Italia", ha dichiarato. Secondo Casasco, una simile evoluzione permetterebbe di concentrare competenze e gestione dei dati in un unico soggetto, rendendo più rapido, efficiente e sicuro l’accesso alle informazioni da parte delle amministrazioni pubbliche.

L’intelligenza artificiale e il richiamo del Papa

Nel suo intervento il presidente della Commissione parlamentare ha affrontato anche il tema dell’intelligenza artificiale e delle sue applicazioni nel settore fiscale. Casasco ha invitato a mantenere sempre centrale il controllo umano sulle nuove tecnologie. "È essenziale mantenere ben salda la supervisione umana su questa risorsa, garantendone un uso consapevole in modo che rimanga sempre e soltanto nelle mani dell’uomo, e mai il contrario", ha detto. Nel passaggio finale ha citato anche il recente richiamo del Santo Padre contenuto nell’enciclica “Magnifica Humanitas”, dedicata proprio alle implicazioni etiche e sociali dell’intelligenza artificiale.

Il ringraziamento ai lavoratori di Sogei

Casasco ha poi concluso il suo intervento rivolgendo un ringraziamento ai dipendenti che in questi cinquant’anni hanno contribuito alla crescita della società. "Mi sia infine concesso rivolgere un sentito ringraziamento a tutte le donne e a tutti gli uomini della Sogei che nel corso di questi lunghi anni hanno operato con la massima professionalità, dedizione e competenza", ha affermato.

"Il merito di questo successo è anche vostro", ha aggiunto, esprimendo la convinzione che Sogei continuerà ad avere un ruolo strategico per il Paese anche nei prossimi anni, garantendo servizi essenziali per amministrazioni pubbliche, imprese e cittadini.