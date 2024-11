Una squadra di 17 campioni per la decarbonizzazione

Ascolta ora 00:00 00:00

Lo sforzo congiunto per una rivoluzione sostenibile nell'aviazione italiana è iniziato nel 2022, quando presso la sala stampa della Camera dei deputati fu presentato il Patto per la decarbonizzazione del trasporto aereo. L'iniziativa, promossa da Aeroporti di Roma, si è poi evoluta trasformandosi nella Fondazione Pacta, che oggi raccoglie 17 tra player industriali, stakeholder istituzionali e associazioni di categoria, coordinati da esperti del mondo accademico. In particolare a Pacta - che ha il patrocinio dell'Enac, del ministero dell'Ambiente e di quello dei Trasporti - aderiscono, oltre AdR Eni, Ita Airways, Aeroporto di Bologna, Airbus, Aviapartner, Enel, Gruppo Save, Mundys, Swissport, Aeroporti 2030, Aviation Services, Boeing, Italo, Marsh, Roland Berger e Snam. Lo scopo è riunire il settore del trasporto aereo, allargato alle aziende che possono contribuire alla decarbonizzazione, per definire una roadmap che conduca a centrare gli obiettivi dell'Agenda 2030.

Già nel primo congresso annuale del Patto (tenutosi nel settembre 2022), i partecipanti avevano condiviso idee per raggiungere i target green, dibattendo sulla normativa del settore ed evidenziando le tecnologie necessarie per produrre carburante sostenibile.

Tra le tappe più significative di Pacta, la partecipazione nel gennaio 2023 a un evento organizzato all'Europarlamento per illustrare anche a Bruxelles le finalità del Patto per la decarbonizzazione del trasporto aereo. Tra marzo e giugno 2023, poi, ecco la proficua attività di tre gruppi di lavoro sulle tematiche relative alle Infrastrutture aeroportuali, aeromobili ed energia e intermodalità. Gli incontri sono stati un'opportunità di confronto tra i membri del Comitato di Indirizzo, le istituzioni e le università, coinvolgendo i principali stakeholder del settore per contribuire alla redazione di proposte di policy. Tali indicazioni sono state poi presentate nel secondo congresso annuale di Pacta. Il meeting ha rappresentato anche un importante momento di confronto con i rappresentanti istituzionali di riferimento, con cui collaborare per raggiungere il comune obiettivo di sostenibilità. E la corsa di Pacta non si è più fermata.

Il Patto per la decarbonizzazione del trasporto aereo è stato selezionato dal Mase per essere presentato nell'ambito del Padiglione italiano alla Cop28 di Dubai, nell'autunno 2023.

E la realtà promossa da Aeroporti di Roma ha preso parte come protagonista anche alla più recente Cop29 di Baku. Ieri, l'ulteriore aggiornamento sulle proposte di policy verso l'obiettivo Net Zero nel corso del terzo congresso annuale della Fondazione.