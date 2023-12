"Perso l'87% dell'esercito". La rivelazione degli 007 Usa sulla Russia

È corsa contro il tempo per sbloccare lo stallo a Capitol Hill sui finanziamenti americani a Kiev e per trovare una nuova strategia per la guerra in Ucraina dopo il fallimento della controffensiva. Per cercare di superare l’impasse e mettere pressione ai parlamentari Usa nelle scorse ore la Casa Bianca ha desecretato e condiviso con il Congresso un rapporto dell’intelligence che, sulla base dei dettagli delle perdite subite dalla Russia nel conflitto, mostrerebbe l’efficacia degli sforzi della coalizione guidata dagli Stati Uniti.

Secondo quanto riportato dai principali media gli 007 ritengono che Mosca abbia perso tra morti e feriti 315mila dei 360mila soldati, l’87% del totale in servizio attivo sin dall’inizio della guerra. Un’ecatombe che ha reso necessaria la mobilitazione di nuove reclute attingendo anche dalle carceri. La reazione ucraina supportata dagli occidentali avrebbe poi comportato danni impressionanti agli equipaggiamenti militari russi: dei 3.500 carri armati dispiegati a febbraio del 2022 ne sarebbero stati distrutti 2.200 costringendo l’esercito di Vladmir Putin ad utilizzare i vecchi T-62.

La valutazione dell’intelligence è che la guerra in Ucraina “abbia riportato indietro di 15 anni” gli sforzi russi di ammodernare le sue forze armate. Il documento stima che “sino a novembre Mosca ha perso oltre un quarto del suo arsenale di equipaggiamenti di terra pre-invasione" e ciò avrebbe provocato “una riduzione della complessità e della portata delle operazioni offensive russe” . Allo stesso tempo gli analisti americani riconoscono però che Mosca sia riuscita ad adottare “misure straordinarie” per fare fronte alle perdite, un riferimento alla mobilitazione di 300mila soldati decretata a settembre dell’anno scorso. Secondo la Cia prima dell’invasione l'armata russa poteva contare su 900mila soldati in servizio attivo. Adesso il Cremlino vorrebbe arrivare ad un milione e mezzo di uomini.

La determinazione di Mosca rimane quindi inalterata. Gli 007 affermano che l’Ucraina rimane “profondamente vulnerabile” e la strategia messa in campo dalla Russia ha l’obiettivo di mandare in crisi il supporto occidentale a Kiev. “Sin dal lancio dell’offensiva in ottobre ci sono state oltre 13mila vittime tra le forze russe sull’asse Avdiivka-Novopavlivka e la distruzione di 220 veicoli da combattimento” dichiara Adrienne Watson, portavoce del consiglio di Sicurezza nazionale. Watson sostiene che Mosca, nonostante la carenza di uomini e armi, continua a spingere nell’Ucraina orientale con la speranza di conseguire un vantaggio sfruttando proprio il dibattito in corso al Congresso.