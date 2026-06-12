Accordo Usa-Iran, ecco perché Ginevra potrebbe essere la città della pace

Le guerre finiscono raramente sul campo di battaglia. Più spesso si concludono nei saloni ovattati di un albergo, nelle stanze di una missione diplomatica o attorno a tavoli dove i nemici continuano a diffidare l'uno dell'altro ma comprendono di non avere alternative. Se davvero Stati Uniti e Iran dovessero arrivare alla firma di un'intesa nei prossimi giorni, il fatto che ciò avvenga a Ginevra sarebbe tutt'altro che un dettaglio logistico. Sarebbe invece il simbolo di una precisa scelta politica e diplomatica.

Dopo mesi di escalation, tra il confronto sul programma nucleare iraniano, gli attacchi reciproci, le tensioni nello Stretto di Hormuz e il rischio concreto di un allargamento regionale del conflitto, Washington e Teheran sembrano infatti essere giunte a un punto di equilibrio precario: abbastanza vicine da discutere un accordo, ma ancora troppo lontane per parlare apertamente di pace. Reuters riferisce che le due parti avrebbero raggiunto un'intesa politica di massima su alcuni punti, mentre restano aperte le questioni più sensibili, a partire dalle modalità di sblocco dei fondi iraniani congelati e dalle garanzie sul nucleare. Teheran, dal canto suo, continua a ribadire che non è stata presa alcuna decisione definitiva e che le proprie "linee rosse" non saranno superate.

La neutralità svizzera come garanzia reciproca

Ginevra rappresenta da decenni uno dei pochi luoghi in cui nemici irriducibili possono sedersi allo stesso tavolo senza che ciò venga percepito come una sconfitta diplomatica. La Svizzera, infatti, svolge il ruolo di potenza protettrice degli interessi statunitensi in Iran dal 1980, anno successivo alla crisi degli ostaggi e alla rottura delle relazioni diplomatiche tra Washington e Teheran.

In questi quarant'anni il cosiddetto "canale svizzero" ha consentito il mantenimento di comunicazioni minime ma costanti tra due Paesi che ufficialmente non hanno rapporti diplomatici. Dalle questioni consolari agli scambi di messaggi riservati durante le crisi regionali, Berna ha rappresentato il filo sottile che ha impedito l'interruzione totale del dialogo.

Scegliere Ginevra significa quindi offrire a entrambe le parti una cornice rassicurante. Per l'Iran, negoziare in territorio neutrale evita l'impressione di cedere alle pressioni americane. Per gli Stati Uniti, la Svizzera costituisce un interlocutore affidabile e consolidato. In un momento in cui la fiducia reciproca è praticamente inesistente, anche il luogo del negoziato diventa parte integrante della trattativa.

Dall'accordo del 2015 ai nuovi negoziati: il ritorno della diplomazia ginevrina

Non sarebbe la prima volta che il destino del dossier iraniano passa dalle rive del Lago Lemano. Ginevra è stata più volte teatro di colloqui cruciali sul nucleare, diventando uno dei centri nevralgici della diplomazia internazionale insieme a Vienna e Muscat.

Anche nel 2026 la città svizzera è tornata al centro delle trattative. I colloqui indiretti mediati dall'Oman abbiano registrato progressi proprio durante i round ginevrini, con il ministro degli Esteri omanita Badr Albusaidi che ha parlato di una spinta positiva verso la finalizzazione di un accordo. Pur senza annunciare una svolta definitiva, i mediatori hanno sottolineato l'esistenza di "principi guida" condivisi dalle delegazioni.

Il ruolo dell'Oman resta decisivo. Muscat gode infatti della fiducia di entrambe le capitali ed è stata spesso la sede dei contatti preliminari. Tuttavia, trasferire l'eventuale firma a Ginevra consentirebbe di internazionalizzare il risultato e conferirgli una maggiore legittimazione politica, coinvolgendo indirettamente anche gli attori europei.

La scelta della città svizzera avrebbe inoltre un valore simbolico ulteriore: dimostrare che, nonostante anni di "massima pressione", sanzioni e minacce militari, la diplomazia multilaterale conserva ancora uno spazio d'azione.

L'intesa possibile tra interessi divergenti

Le motivazioni che spingono Stati Uniti e Iran verso un compromesso sono diverse ma convergenti. Washington ha bisogno di contenere una crisi che rischia di destabilizzare ulteriormente il Medio Oriente e di provocare nuovi shock energetici globali.

Per Teheran, invece, la necessità più urgente è quella di ottenere un alleggerimento della pressione finanziaria. Secondo Reuters, i negoziati starebbero affrontando nel dettaglio proprio il tema dei miliardi di dollari di proventi petroliferi iraniani congelati all'estero. L'Iran chiederebbe un accesso immediato a una parte consistente di queste risorse, mentre gli Stati Uniti punterebbero a uno sblocco graduale e vincolato a specifiche destinazioni, soprattutto di carattere umanitario.

Resta poi il nodo del programma nucleare. Washington continua a chiedere garanzie che impediscano a Teheran di sviluppare un'arma atomica; l'Iran rivendica invece il diritto all'arricchimento dell'uranio per fini civili e rifiuta imposizioni che possano apparire come una rinuncia alla propria sovranità tecnologica.

Per questo motivo l'eventuale firma di Ginevra difficilmente rappresenterebbe il punto finale della crisi. Più realisticamente costituirebbe una tregua diplomatica, un memorandum destinato a congelare le tensioni e ad aprire una fase negoziale più ampia. Ed è proprio questa natura intermedia a rendere Ginevra il luogo ideale.

La città delle convenzioni internazionali, della Croce Rossa e delle grandi conferenze multilaterali offre la scenografia perfetta per un'intesa che nessuno vuole definire una resa e che tutti preferiscono presentare come un passo pragmatico per evitare il peggio.