Accusò Biden e il figlio Hunter: arrestato a Las Vegas Alexander Smirnov

È stato arrestato Alexander Smirnov, la fonte confidenziale dell'Fbi che aveva fornito informazioni sul presidente Joe Biden e il figlio Hunter. Il 43enne è ora accusato di aver rilasciato false informazioni. L'ordine d'arresto, come comunicato dal dipartimento di Giustizia americano, è stato firmato dal super procuratore David Weiss. Nello specifico, Smirnov è accusato di aver fornito false informazioni sui legami tra il presidente, suo figlio e una società energetica ucraina.

Nello specifico, Smirnov avrebbe detto agli agenti dell'Fbi, nel giugno 2020, che i dirigenti associati alla società energetica ucraina Burisma hanno pagato Hunter e Joe Biden 5 milioni di dollari ciascuno nel 2015 e nel 2016. Informazioni che si sono rivelate non veritiere, come ha affermato i pubblici ministeri nella giornata odierna. Stando alle evidenze processuali, l'uomo tratto in arresto avrebbe detto all'Fbi di aver saputo che un dirigente di Burisma avrebbe assunto Hunter Biden per " proteggerci, attraverso suo padre, da tutti i tipi di problemi ". Questo hanno rifeito i pubblici ministeri nella loro nota. Com'è facile immaginare, queste rivelazioni sono state per diverso un punto dolente nel Congresso, in particolare quando i repubblicani hanno chiesto all'Fbi di rilasciare il modulo non oscurato che documentava le accuse mentre proseguivano le indagini su Biden e la sua famiglia.

Il dubbio che quelle rivelazioni non fossero vere è sempre esistito e ora l'accusa per Smirnov è anche di aver creato documenti falsi per supportare le sue dichiarazioni non veritiere. L'arresto è stato compiuto mercoledì a Las Vegas all'arrivo di Smirnov dall'estero. Ora dovrà essere sottoposto a un regolare processo con accuse a suo carico molto pesanti.