Quel bacio a labbra strette

Quella specie di taglio cesareo che Donald Trump ha al posto della bocca si trovava praticamente a un altro piano rispetto alla guancia della moglie Melania che pure non faceva assolutamente nulla per avvicinare le due parti anatomiche. Due giorni fa l'ex first lady è tornata. In tutto il suo sloveno splendore: tacco, gamba nuda e soprabito animalier adattissimo ad affrontare il safari che dev'essere, ogni volta, fingere di stare dalla parte del marito. Melania è un appoggio imprescindibile per tirare la volata al tycoon nella corsa alle presidenziali.

Anche se ogni volta che appaiono assieme (lei ha salutato con più trasporto persino quel disfunzionale geniale di Elon Musk) risulta evidente quanto tra i due non intercorra niente. Dopo un primo mandato da presidente Usa e a quattro giorni dal voto, ancora ci troviamo a pensare che la parte migliore di Trump è sua moglie.