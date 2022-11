Biden e Xi Jinping, cosa c'è oltre la stretta di mano

A Bali (Indonesia) si è svolto l'atteso incontro bilaterale tra Joe Biden e Xi Jinping alla vigilia del G20. Dopo una calorosa stretta di mano è iniziato il vertice, con le rispettive delegazioni. Faccia a faccia importante, con diversi dossier all'ordine del giorno: l'invasione russa dell’Ucraina, il commercio internazionale e la crisi energetica, la Corea del Nord e le rinnovate tensioni su Taiwan. I rapporti tra le due potenze non sono facili, questo è noto, soprattutto in uno scenario di crisi internazionale reso ancor più complicato dalla guerra tra Russia e Ucraina. La Cina non ha mai condannato Mosca per l'invasione, anche se in qualche occasione ha fatto capire di non gradire il disordine e l'instabilità. Eppure, nonostante le diversità e le reciproche diffidenze, trovare un percorso comune su alcuni temi non è impossibile.

"La storia è il miglior libro di testo. Dovremmo prendere la storia come uno specchio e lasciare che guidi il futuro" , ha detto il leader cinese all'inizio del faccia a faccia, sottolineando come, nonostante negli ultimi anni i contatti tra i due leader (causa Covid) siano avvenuti solo attraverso video call e telefonate, "nulla può sostituire gli incontri faccia a faccia". Nello scambio di convenevoli Biden ha sottolineato che "come leader delle principali economie del mondo, dobbiamo gestire la competizione dei due nostri Paesi".

BREAKING: Joe Biden and Xi Jinping meet ahead of the G-20 summit in Bali, the first in-person talks between the leaders of the US and China since before the Covid-19 pandemic https://t.co/5LMD7NXTK1 pic.twitter.com/6pgU5rKXHY — Bloomberg Asia (@BloombergAsia) November 14, 2022

Il messaggio che Biden, rinfrancato dai risultati delle elezioni di midterm, ha premura di mandare alla comunità internazionale è questo: "Sono impegnato a mantenere aperte le linee di comunicazione" , aggiungendo poi che Washington e Pechino hanno la responsabilità di saper "gestire le differenze" ed evitare conflitti globali. Il nodo di tutto sta proprio in quel "gestire le differenze", che vuol dire riconoscere che "non siamo uguali" ma "possiamo andare d'accordo" nell'interesse di tutto il mondo. Xi Jinping ha riconosciuto che tutti si aspettano che Cina e Stati Uniti gestiscano in maniera appropriata le loro divergenze, avendo scambi "schietti e approfonditi" sulle questioni di interesse reciproco. Tradotto dal formalismo diplomatico si può declinare in questo modo: troviamo un accordo, conviene a tutti. "Dobbiamo evitare che la concorrenza diventi qualcosa di simile al conflitto. Dobbiamo trovare il modo di lavorare insieme su questioni globali urgenti che richiedono la nostra cooperazione".

Ma qual è lo stato dei rapporti tra le due super potenze? Non proprio rose e fiori, come ammette lo stesso Xi Jinping: "Attualmente le relazioni tra Cina e Stati Uniti si trovano in una situazione tale per cui tutti noi ce ne preoccupiamo molto, perché questo non è l'interesse fondamentale dei nostri due Paesi e dei nostri popoli e non è ciò che la comunità internazionale si aspetta da noi" . E ancora: "Come leader dei due principali Paesi, dobbiamo tracciare la giusta rotta per le relazioni tra Stati Uniti e Cina. Dobbiamo trovare la giusta direzione per le relazioni bilaterali in futuro ed elevarle".