Biden: "Gli Usa non abbandoneranno Kiev". E bacchetta i Repubblicani: "Basta giocare con lo shutdown"

Joe Biden fa sapere che non intende abbandonare l'Ucraina, nonostante nell’accordo bipartisan approvato al Congresso per evitare lo shutdown siano stati eliminati gli aiuti a Kiev. Il presidente degli Stati Uniti lo dice chiaro e tondo ai Repubblicani, invitandoli a "smettere di giocare" sui finanziamenti. "Voglio assicurare ai nostri alleati, al popolo americano e al popolo ucraino che potete contare sul nostro sostegno. Non vi abbandoneremo", ha detto Biden in un discorso alla Casa Bianca.

Era un messaggio atteso, per certi versi, dato che il voto di sabato notte al Congresso poteva lasciar pensare che gli Usa avrebbero abbandonato l'Ucraina al proprio destino. ma così non sarà. "Non possiamo in nessun modo smettere di aiutare l’Ucraina contro la brutalità della Russia - ha rassicurato Biden -. Voglio dire a Kiev e ai nostri alleati europei che potete contare su di noi".

Dopo il via libera del Congresso Biden ha firmato la legge anti-shutdown approvata sul filo di lana da Camera e Senato. Il provvedimento finanzia l’attività del governo fino al 17 novembre.

"Repubblicani, mantenete la parola data"

Secondo il presidente Biden "la legge approvata ieri è una buona notizia per gli americani. Milioni di persone continueranno a percepire lo stipendio o benefici alimentari e sociali" . Ma ammette: "Non saremmo dovuti arrivare a questo punto. Mesi fa io e McCarthy abbiamo trovato un accordo sul bilancio proprio per evitare tutto questo, ma gli estremisti repubblicani lo hanno tradito".

Soffermandosi sui negoziati di quest’estate con lo speaker della Camera (McCarthy), mirati proprio ad evitare un default del debito, Biden si è rivolto ai Repubblicani: "Mantenete la parola data, mi aspetto che il presidente della Camera e i Repubblicani al Congresso mantengano la loro parola e l’accordo che hanno fatto mesi fa quando hanno cercato di minacciarci di arrivare quasi alla bancarotta internazionale non pagando i nostri debiti".