Cala il sipario sui liberal

C' è un momento in cui ogni notizia o decolla o ruzzola a terra. Il nostro articolo che descriveva in dettaglio le reti di frode somale del Minnesota è stato uno dei più fortunati. Il giornalista del City Journal Ryan Thorpe e io abbiamo riassunto un decennio di frodi somale che hanno rubato miliardi di dollari dei contribuenti, alcuni dei quali sono finiti nelle mani dei terroristi di Al-Shabaab in Somalia. Si trattava di organizzazioni criminali sofisticate che sfruttavano il generoso stato sociale del Minnesota, ricorrevano ad accuse di razzismo per scoraggiare i controlli e saccheggiavano il tesoro pubblico finché i procuratori locali non hanno fatto il duro lavoro per sgominarle.

Il Minnesota si vanta da tempo dei suoi generosi programmi di welfare e della sua reputazione di buon governo. Ma dopo l'arrivo in massa della nuova popolazione somala molti dei quali portavano con sé atteggiamenti diversi

nei confronti del governo e della società civile questi programmi sono diventati un punto debole. La morte di George Floyd nel 2020 a Minneapolis ha dimostrato che l'attenzione poteva essere deviata muovendo accuse infondate di «razzismo» contro chiunque sollevasse dubbi sui fondi mancanti.

Sebbene questa storia sia stata specifica del Minnesota, l'immigrazione di massa dirompente è un fenomeno nazionale. Durante i quattro anni dell'amministrazione Biden, l'America ha importato milioni di stranieri, molti dei quali illegalmente. Alcuni di questi hanno portato, o stanno cercando di portare, aspetti negativi della loro cultura d'origine negli Stati Uniti. In effetti, l'incompatibilità culturale è stata uno dei temi della campagna elettorale del 2024. Le bande venezuelane hanno preso il controllo di condomini in Colorado. I migranti haitiani hanno

travolto le città deindustrializzate della Rust Belt. La storia della frode somala è un altro punto di questa trama.

L'amministrazione Trump dovrebbe imporre restrizioni finanziarie agli immigrati clandestini, come l'obbligo di dimostrare lo status legale per mantenere un conto bancario; e imporre massicce tasse sulle rimesse per ridurre la redditività dell'immigrazione clandestina e delle frodi.

E deve anche mettere a disposizione personale per accelerare il perseguimento delle frodi ai danni degli immigrati, in Minnesota e altrove.

