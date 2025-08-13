Abbonati
In evidenza
Politica estera

La Casa Bianca? Per Trump un business da 3,4 miliardi

Tra criptovalute, operazioni immobiliari e parcelle la presidenza è un vero affare

La Casa Bianca? Per Trump un business da 3,4 miliardi
00:00 00:00

Qual è il patrimonio di Donald Trump? Ha guadagnato o perso da quando è alla Casa Bianca? Domande sulle quali la stampa liberal si interroga spesso, anche a causa della poca trasparenza del tycoon che pur gridando alla trasparenza si è rifiutato di pubblicare la sua dichiarazione dei redditi come fatto dai suoi predecessori. I conti in tasca al presidente li ha fatti così il New Yorker, secondo cui lo sbarco a Washington è stato un affarone per l'imprenditore. L'inchiesta condotta da David D. Kirkpatrick è giunta alla conclusione che il conto complessivo dei profitti generati dalla sua presidenza ammonterebbe a circa 3,4 miliardi di dollari. Una cifra che non viene da stipendi o pensioni pubbliche, ma da un mosaico di iniziative commerciali, contratti e donazioni che, senza il ruolo presidenziale, avrebbero avuto ben minori dimensioni.

La parte più vistosa della torta arriva dal mondo digitale: la vendita e la promozione di criptovalute e memecoin a marchio Trump hanno portato nelle casse della famiglia circa 2,37 miliardi di dollari. Poi ci sono i luoghi fisici del potere: Mar-a-Lago, il resort in Florida, ha incassato circa 125 milioni di dollari in più rispetto ai tempi pre-presidenziali. Le tariffe di iscrizione e soggiorno sono salite, e con esse la voglia di clienti rampanti di sedere ai tavoli giusti.

Sul fronte internazionale, le relazioni con il Golfo Persico hanno fruttato operazioni immobiliari e di licensing per centinaia di milioni. Tra i colpi di scena, un jet privato regalato dal Qatar e il cui valore è stato stimato in 150 milioni di dollari. Non un dettaglio secondario in un contesto in cui il confine tra diplomazia e business si fa sottile. Neanche le spese legali sono rimaste fuori da questa economia parallela: i PAC (Political Action Committees) legati a Trump hanno coperto oltre 127 milioni di dollari in parcelle, approfittando di una scappatoia che consente di usare fondi elettorali anche per cause personali, incluse quelle legate a inchieste e processi.

Il quadro che emerge è quello di un presidente-imprenditore che fa del suo mandato una leva per accrescere il patrimonio familiare. L'inchiesta di Kirkpatrick, basata su documenti, bilanci e fonti dirette, non entra nel merito della legalità di ogni operazione, ma sottolinea come la fusione fra potere politico e interesse privato ponga questioni di etica pubblica difficili da ignorare.

Trump respinge ogni accusa e si presenta come un uomo che ha saputo «fare bene» per sé e per il Paese. Ma i numeri, questa volta, raccontano di un presidente che ha trasformato la carica più alta degli Stati Uniti in un vero business.

Commenti
Pubblica un commento
Non sono consentiti commenti che contengano termini violenti, discriminatori o che contravvengano alle elementari regole di netiquette. Qui le norme di comportamento per esteso.
Accedi
Registrati
Hai dimenticato la password?
ilGiornale.it Logo Ricarica