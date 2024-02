"Danno immediato e irreparabile". Trump ricorre alla Corte suprema per l'immunità

Donald Trump ha chiesto alla Corte Suprema di sospendere la decisione della Corte d'appello, che ha deciso di negargli la cosiddetta "immunità assoluta" dai processi in cui è imputato per il ruolo svolto nell'insurrezione del 2020. Il presidente degli Stati Uniti ha chiesto di effettuare una sospensione rispetto all'accusa di sovversione elettorale, che è stata sollevata nei suoi confronti dal procuratore speciale Jack Smith in merito all'assalto al Campidoglio.

Nelle loro richieste, gli avvocati di Trump hanno sottolineato che " condurre un processo penale di mesi contro il presidente Trump nel pieno della stagione elettorale interromperà radicalmente la capacità del presidente Trump di fare campagna contro il presidente Biden ". Secondo la richiesta di emergenza presentata dai legali dell'ex presidente, la decisione della corte d'Appello rappresenta un " danno immediato e irreparabile " agli interessi di Trump, che sono però protetti dal "Primo Emendamento". Ma, sottolineano gli avvocato, rappresenta anche un danno per le " decine di milioni di elettori americani, che hanno il diritto di ascoltare il messaggio elettorale del presidente Trump mentre decidono come votare a novembre ". Quattro giorni fa, la Corte Suprema ha ascoltato gli argomenti riguardanti l'eventuale esclusione di Trump dalle elezioni per il suo ruolo nei fatti del 6 gennaio 2021. E i nove giudici della Corte sono ora chiamati a decidere su due vicende giudiziarie che coinvolgono l'ex presidente, ora in corsa per una nuova e possibile candidatura.