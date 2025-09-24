Diretta | Droni e bombe sonore nella notte, nuovo allarme della Flotilla: "Ci hanno attaccato"

Nella notte la Global Sumud Flotilla, diretta a Gaza con aiuti umanitari, ha denunciato una nuova serie di attacchi in acque internazionali a sud di Creta da droni, bombe sonore e spray urticanti, con almeno 10 raid attribuiti a Israele. Nessun ferito, ma due navi – Zefiro e Morgana – hanno riportato danni, mentre la Taigete sembra illesa. A bordo della Morgana anche italiani, tra cui la portavoce Maria Elena Delia, che denuncia la gravità e l’illegalità degli attacchi.Da New York, il ministro Tajani ha chiesto a Israele cautela e rispetto del diritto internazionale. Gli attivisti ribadiscono di trasportare solo aiuti e di non costituire minaccia, accusando Israele di voler impedire la consegna a Gaza e di perpetuare il blocco che l’Onu definisce parte del genocidio.
Scotto (Pd): "11 barche colpite da droni, attacco illegale"
"Ci risulta che 11 barche della Flotilla siano state colpite, hanno colpito per esempio le vele per rallentarne la corsa. I droni hanno sorvolato anche molto vicino ma la nostra barca è illesa. Non ci risultano feriti. Non è chiaro questi droni da dove partono e chiediamo spiegazioni al governo. La distanza da Gaza è ancora molto significativa, siamo vicini a Creta e questo attacco in acque internazionali è illegale". Lo dice all'ANSA il deputato Arturo Scotto (Pd) a bordo della Flotilla. In un post su X Scotto aveva già parlato di "bombe sonore, flashbang, gas urticanti, interruzioni parziali delle comunicazioni".
Flotilla: "Attacco all'Italia, governo intervenga"
"Sono state colpite le imbarcazioni di Italia, Inghilterra e Polonia. E' stato come un attacco ai tre Paesi. E' un episodio molto grave, che crea un precedente. Ci auguriamo che la politica intervenga". A dirlo Maria Elena Delia, portavoce per l'Italia della Global Sumud Flotilla, in merito all'attacco della scorsa notte con i droni. "Siamo stati attaccati da almeno quindici droni - racconta - prima hanno scaricato sostanze urticanti, poi hanno prodotto bombe sonore e infine si sono schiantati addosso alle barche. Sono 4/5 quelle danneggiate, tra cui la nostra, e non potranno più navigare a vela".
"L'attacco è durato un paio di ore e ha l'intento di sfiancare psicologicamente le persone che si trovano sulle barche di notte, al buio, in mare aperto" dice Maria Elena Delia, portavoce per l'Italia della Flotilla. "E' un atto criminale contro una flotta civile - sottolinea - Noi non ci faremo intimidire, perché sappiamo di navigare in totale legalità, e andiamo avanti nel nostro viaggio diretti a Gaza per portare aiuti alla popolazione stremata".
Colpita anche nave Taigete
Anche la nave Taigete, una delle 51 imbarcazioni della Global Sumud Flotilla in viaggio verso Gaza per portare aiuti umanitari, è stata colpita negli attacchi messi a segno dai droni in acque internazionali a sud di Creta. Dai video diffusi sui social sembra che l'imbarcazione non abbia subito danni.
Tajani: "Israele tuteli chi è a bordo"
Il ministro degli Esteri Antonio Tajani, in missione a New York per l'assemblea generale Onu, ha chiesto all'ambasciata a Tel Aviv di assumere informazioni e di rinnovare la richiesta già fatta al Governo di Tel Aviv di garantire la assoluta tutela del personale imbarcato sulla Flotilla per Gaza, missione che in queste ore è oggetto di un attacco mentre incrocia in acque internazionali a sud di Creta. La Farnesina aveva fatto già segnalazioni alle autorità di Israele affinché qualsiasi operazione delle forze armate di Gerusalemme sia condotta rispettando il diritto internazionale e un principio di assoluta cautela.
Colpita e danneggiata un'altra imbarcazione della Flotilla
Colpita e danneggiata un'altra imbarcazione della Flotilla nelle acque internazionali a sud di Creta: si tratta di Morgana, barca sulla quale viaggia, fra gli altri, la portavoce italiana della Global Sumud Flotilla Maria Elena Delia. Danneggiata la vela principale, la randa. A bordo non risultano feriti.
Portavoce Flotilla: "A rischio la vita di chi è a bordo"
'Gli attacchi alle imbarcazioni della Flotilla con bombe sonore, droni e materiale non identificato mettono a rischio la vita di chi è a bordò. A dirlo è Maria Elena Delia, portavoce italiana della Global Sumud Flotilla a bordo di una delle barche, in un video postato sui social. 'Quanto sta accadendo - prosegue - avviene nella più totale illegalità. Abbiamo già allertato chi di dovere, anche la Farnesina, e stiamo cercando di far sapere cosa avviene: un fatto di una gravità senza precedentì.
Flotilla colpita in acque internazionali a sud di Creta
Stava navigando in acque internazionali a sud di Creta la Global Sumud Flotilla in missione umanitaria verso Gaza quando è stata attaccata dai droni. 'Queste operazioni - si legge sui social della Flotilla - sono messe in atto da Israele per intimidirci. Ma la nostra determinazione è più forte che mai. Queste tattiche non ci scoraggeranno dalla nostra missione di consegnare aiuti a Gaza. Ogni tentativo di intimidirci non fa altro che rafforzare il nostro impegnò.
Flotilla: "Siamo sotto attacco, colpita una imbarcazione"
L'imbarcazione Zefiro della Global Sumud Flotilla è stata colpita. Un'esplosione ha distrutto lo strallo di prua. Lo scrive sui social la spedizione umanitaria diretta a Gaza. In questo momento chi è a bordo riferisce di attacchi con droni e del lancio di spray urticanti.
Almeno quattro gli attacchi con droni e bombe sonore subiti dalla Flotilla. Non ci sarebbero persone ferite.