Iran, l'Europa verso il sì ai pasdaran nella lista terroristi

"La Spagna sostiene tutte le sanzioni contro l'Iran e sostiene ovviamente anche quelle che riguardano l'inserimento nella lista dei gruppi terroristici della Guardia Rivoluzionaria, e purtroppo non abbiamo nulla da calibrare". Lo ha detto il ministro degli Esteri spagnolo José Manuel Albares arrivando al Consiglio Affari esteri dell'Ue a Bruxelles. "Quando vediamo la situazione in Iran, la repressione cieca e indiscriminata, arresti arbitrari, la situazione delle donne iraniane che ci preoccupa terribilmente, credo che sia responsabilità e obbligo dell'Unione Europea utilizzare tutti gli strumenti a disposizione per fermare questa repressione", ha aggiunto. "La Spagna esige il rispetto della libertà di espressione e della libertà di manifestazione pacifica di tutti gli iraniani e di tutte le iraniane che con grande coraggio stanno manifestando e chiedendo che venga ampliato il margine di libertà" e "condanniamo la repressione insensata del regime iraniano nei confronti dei propri cittadini, gli arresti arbitrari devono cessare", ha affermato Albares sottolineando che "qualsiasi esecuzione sarebbe una vera e propria linea rossa per la Spagna e per l'Europa".