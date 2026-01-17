Diretta | Trump contro l'Europa: "Dazi su alcuni Paesi per la Groenlandia". Migliaia in piazza a Copenaghen contro gli Usa

I dazi del 10% annunciati dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump in un post su Truth contro Danimarca, Norvegia, Svezia, Francia, Germania, Regno Unito, Paesi Bassi e Finlandia "saranno dovuti e pagabili fino al momento in cui sarà raggiunto un accordo per l'acquisto completo e totale della Groenlandia". "Gli Stati Uniti cercano di concludere questa transazione da oltre 150 anni", continua Trump, "molti presidenti ci hanno provato, e per buoni motivi, ma la Danimarca ha sempre rifiutato. Ora, a causa della Cupola Dorata e dei moderni sistemi d'arma, sia offensivi che difensivi, la necessità di acquisirla è particolarmente importante".