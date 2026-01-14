Diretta | Scatta la vendetta del regime, conto alla rovescia per la prima esecuzione di un manifestante. E gli Usa muovono i soldati

La portavoce del Ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, ai microfoni di radio Sputnik ha dichiarato che l'Ue sostiene apertamente le azioni antigovernative in Iran, che sono essenzialmente un tentativo di ribellione. Lo ha dichiarato "Parallelamente al fatto che stanno applicando sanzioni - e queste sono già strette soffocanti - chiedono il rispetto della libertà di associazione e di riunione pacifica", ha dichiarato Zakharova citata dall'agenzia di stampa Tass. "In realtà si tratta di un attacco frontale e palese", ha aggiunto la portavoce degli Esteri concludendo: "è un vero e proprio sostegno aperto alle azioni antigovernative, che costituiscono essenzialmente un tentativo di ribellione".