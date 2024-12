"Dove sei?": Trump chiama Musk. Il post sibillino di The Donald

Ascolta ora 00:00 00:00

Un messaggio criptico sul social Truth e un destinario eccellente come Elon Musk. Donald Trump agita le acque dei media richiamando all'ordine il suo "compagno di Doge" con il quale promette di rivoltare gli Stati Uiti come un calzino. "Dove sei? - ha scritto - quando vieni nel Centro dell'Universo, Mar-a-Lago?". "Manchi tu e X - ha aggiunto. Ma chi è Mr X? Un fantomatico terzo uomo al comando? Il probabile riferimento è al figlio di Musk che si chiama X AE A-12, conosciuto come X. "L'ultimo dell'anno - ha concluso Trump - sarà stupefacente".

L'ultima volta che il presidente eletto e Musk sono stati visti insieme è stato il 14 dicembre, durante il match di football tradizionale tra Esercito e Marina. Da allora Musk ha criticato il piano dei Repubblicani per non mandare in shutdown le attività federali ed è finito sott'accusa su X da parte del MAGA, per aver difeso la scelta di Trump di nominare come consigliere per l'intelligenza artificiale un ingegnere di origine indiana, Sriram Krishnan, e non un americano.

"Bill Gates ha chiesto di venire stasera", ha aggiunto Trump, sperando, come ha sottolineato un commentatore, che la minaccia di un nuovo migliore amico miliardario avrebbe attirato Musk. Gates ha contattato il consiglio di transizione di Trump per un possibile incontro con lui, ha detto alla Cnn una persona a conoscenza dei colloqui, ma al momento non è chiaro se i due si incontreranno. Di per sé, il post sembra avere poco senso...

tanto da sollevare dubbi sul fatto che potesse trattarsi di un messaggio privato destinato a Musk. È interessante anche il fatto che Trump affermi che Gates voglia incontrarsi con lui in Florida, considerando che un altro miliardario della tecnologia, Jeff Bezos, è stato suo ospite la scorsa settimana a Mar-a-Lago.