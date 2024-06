Elezioni europee, a Cipro tra Ppe e sinistra spunta lo youtuber Fidias

Ascolta ora 00:00 00:00

Non mancano le sorprese nei primi risultati di queste elezioni europee. Dalla Francia all'Austria, i sondaggi della vigilia sono stati smontati dai voti reali. Ma attenzione anche a un altro tipo di sorpresa, ovvero dell'elezione in Parlamento europeo di candidati tutt'altro che interessati alla politica. Emblematico quanto sta accadendo a Cipro: in base ai primi exit poll, i cristiano democratici di Disy (Ppe) sono primi con il 27 per cento, seguiti dai marxisti-leninisti di Akel (La sinistra) al 24,5 per cento, mentre al terzo posto troviamo uno youtuber. Parliamo di Fidias Panayiotou, presentatosi alle urne da candidato indipendente, senza programma e stimato al momento tra il 12 e il 15 per cento. Numeri impressionanti.

Fidias ha un canale Youtube con 2,6 milioni di iscritti, ossia il doppio del totale degli abitanti di Cipro. Il boom risale al 2019 complici video con imprese bizzarre e stravaganti come provare ad abbracciare Elon Musk o viaggiare attraverso il Giappone senza pagare mai. Delle challenge leggere, ma capaci di coinvolgere migliaia e poi milioni di appassionati. L’annuncio della candidatura è arrivato solo pochi mesi fa, a gennaio: “Ho 23 anni e non ho mai votato in vita mia: una sera mi sono detto che se non voterò mai e non mi interesserò mai, al potere ci saranno sempre gli stessi nerd, e così ho detto ‘basta!’” .

Accompagnato dal padre, un sacerdote, Fidias ha presentato la sua candidatura formale, senza mai dedicarsi alla realizzazione di un programma elettorale. Il suo obiettivo, aveva spiegato, era quello di motivare le persone più giovani a impegnarsi in politica, non essere eletto nell’Europarlamento.

Nessun cenno all’Ue, se non una maglietta con il logo del Next Generation EU (Recovery Fund) indossata in qualche video per il web. Anche dopo la candidatura, ha continuato a pubblicare video sul suo canale Youtube, confermando il suo totale disinteresse a un seggio. Ma i ciprioti hanno deciso: sarà lui a rappresentare Nicosia a Bruxelles.