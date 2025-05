Germania, allarme migranti: Merz pronto a dichiarare lo stato di emergenza

Ascolta ora 00:00 00:00

La Germania cambia passo sull’immigrazione. Secondo quanto riportato dalla Welt, il neo-cancelliere Friedrich Merz è pronto a dichiarare lo “stato di emergenza nazionale”. Il nuovo esecutivo federale ha intenzione di attivare l'articolo 72 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che riguarda le prerogative degli Stati europei nell’esercizio delle responsabilità per il mantenimento dell’ordine pubblico e della salvaguardia della sicurezza interna.

Secondo quanto reso noto dal quotidiano, gli ambasciatori dei Paesi limitrofi stanno ricevendo comunicazioni dal Ministero dell’Interno tedesco, anche se per il momento non è ancora chiaro quando prenderà il via l’attuazione dello stato di emergenza. Già ieri il ministro Alexander Dobrindt della Csu aveva ordinato il respingimento dei richiedenti asilo alle frontiere tedesche. Se confermato, il provvedimento prevede un aumento significativo dei controlli e dei respingimenti dei migranti a tutte le frontiere.

Con la dichiarazione di “stato di emergenza nazionale”, anche l’accordo di Dublino non sarebbe più applicabile. In una lettera alla Polizia federale si afferma che ai richiedenti asilo “potrebbe essere negato l’ingresso” se provengono da uno Stato membro sicuro; devono essere fatte eccezioni per le “persone vulnerabili” come le donne incinte.

"Stiamo mantenendo le promesse della campagna elettorale e prendiamo sul serio la svolta migratoria. Decidiamo chi arriva nel nostro Paese e poniamo fine all'immigrazione illegale!” il commento del leader Csu Alexander Hoffmann.

Una svolta significativa che rispecchia le promesse fatte sin dal primo giorno in carica come cancelliere. Merz aveva già annunciato un simile passo nell'agosto 2024, dopo l’attentato di Solingen , quando era leader dell'opposizione, in caso di sua elezione.