Germania, l'invito alle scuole: "Preparate i giovani alla guerra"

Preparare i giovani alla guerra: questa l’indicazione della Germania alle scuole. Sulla scia del riarmo e dell’esponenziale aumento dei rischi per la sicurezza nazionale, Berlino ha deciso di rivolgersi anche alla società civile. Il ministero dell’Interno guidato da Nancy Faeser ha chiesto agli istituti di preparare gli studenti a scenari di guerra e alle eventuali emergenze.

"Alla luce dei recenti sviluppi nella situazione della sicurezza, si dovrebbe porre maggiormente l'accento sulla protezione civile, anche nell'istruzione scolastica" le parole della Faeser, che ha assicurato il supporto del governo federale. La responsabilità di determinare i contenuti didattici nelle scuole spetta ai Länder, ma il governo centrale e l’Ufficio federale della protezione civile e dell'assistenza in caso di catastrofe (Bbk) sono pronti a fornire assistenza con materiale per i giovani e gli insegnanti.

La linea del ministero dell’Interno sta trovando apprezzamento. Intervistato da Handelsblatt, Roderich Kiesewetter della Cdu ha definito “fondamentale” la pratica a situazioni di emergenza: “Perché gli studenti sono particolarmente vulnerabili e colpiti. Bisognerebbe introdurre anche una formazione di base su come comportarsi in situazioni di catastrofe. Sarebbe anche saggio e lungimirante per quanto riguarda un servizio sociale" citando come modello la Finlandia, dove è una pratica comune nelle scuole da decenni.

Archiviato il tabù del riarmo, la Germania ha approvato centinaia di miliardi di euro per rinforzare la Difesa, cambiando le regole costituzionali del Bilancio.

Berlino ha inoltre accolto con favore la “Strategia dell’Unione europea per la preparazione” presentata pochi giorni fa dalla Commissione europea a Bruxelles. Dal kit di sopravvivenza con acqua, cibo, farmaci e batteria alla disponibilità di rifugi, la strategia prevede trenta azioni chiave e un piano d’azione dettagliato di fronte a scenari di crisi.