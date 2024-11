Dall'aborto alle tasse, il glossario dei temi decisivi nelle elezioni Usa

ABORTO

Harris considera il «diritto all'aborto» un tema centrale della sua campagna elettorale e sostiene la necessità di una legislazione a livello nazionale. In vari Stati si votano anche referendum per estendere il periodo dell'aborto (per esempio in Florida) a cui la Harris è favorevole. Trump, a differenza delle precedenti campagne elettorali, ha posto meno enfasi sui temi pro life per il timore di perdere voti tra i giovani. I tre giudici che ha nominato alla Corte Suprema quando era presidente sono stati determinanti nel ribaltare il diritto costituzionale all'aborto con la sentenza del 1973 nota come Roe vs Wade.

AMBIENTE

Harris da vicepresidente ha approvato l'Inflation Reduction Act con cui sono stati stanziati miliardi di dollari per le rinnovabili e incentivi per i veicoli elettrici. La Harris ha però superato la sua opposizione alla pratica del fracking, tecnica usata per estrarre gas e petrolio contrastata dagli ambientalisti. Trump da presidente ha cancellato numerose regolamentazioni ambientali tra cui i limiti delle emissioni di Co2 delle centrali elettriche e dei veicoli. In campagna elettorale ha attaccato le auto elettriche sostenendo che favoriscono la Cina e che gli Stati Uniti hanno «gas e petrolio» e ha annunciato di voler espandere le trivellazioni nell'Artico.

ARMI

Sebbene sia Harris sia Tim Walz posseggano armi, sono favorevoli a una legislazione più stringente e sostengono la necessità di maggiore prevenzione e leggi più severe, inoltre hanno dichiarato di voler vietare il possesso di armi d'assalto. Trump è un sostenitore convinto del Secondo Emendamento che sancisce il diritto costituzionale di portare le armi. Intervenendo alla National Rifle Association ha affermato di essere il «migliore amico» dell'associazione e di voler abolire le restrizioni sulle armi imposte dall'era Biden se rieletto.

IMMIGRAZIONE

Harris ha inasprito la sua posizione sull'immigrazione irregolare, facendo leva sulla sua esperienza di procuratore in California in cui si è occupata dei trafficanti di esseri umani. Ha affermato di voler affrontare le cause dell'immigrazione dal confine meridionale. Trump ha promesso di completare la costruzione del muro al confine con il Messico chiudendo le frontiere, inoltre ha affermato di voler realizzare la più grande espulsione di migranti privi di visto. Vorrebbe ripristinare il programma del 2019 Remain in Mexico chiedendo ai richiedenti asilo al confine di attendere in Messico mentre i loro casi vengono elaborati.

INFLAZIONE

Harris ha affermato che la lotta all'inflazione è «la priorità più alta del Presidente e della nostra amministrazione ed è probabilmente quella di abbassare il prezzo della benzina e il costo della vita». Nell'agosto 2022 il Congresso ha approvato l'Inflation Reduction Act intervenendo sul costo dell'energia, una strada che la Harris intende continuare a seguire. Trump ha promesso «tasse più basse, stipendi più alti e più posti di lavoro per i lavoratori americani», promulgando tariffe di base universali che «premiano la produzione nazionale» e tassano le aziende straniere, inoltre ha detto che avrebbe abbassato i tassi di interesse.

ISTRUZIONE

Harris ha sostenuto la necessità di aumentare le paghe agli insegnanti definendo «estremiste» le posizioni dei conservatori in materia di istruzione, inoltre ha chiesto tutele per gli iscritti ai sindacati intervenendo a un evento del più grande sindacato degli insegnanti della nazione, la National Education Association. Trump è contrario a ogni forma di indottrinamento nelle scuole sul gender e si oppone alla cultura woke in particolare nelle università e nei campus. Il partito repubblicano chiede la libera scelta scolastica, l'ampliamento dei diritti dei genitori sull'istruzione e il divieto per i transgender di praticare sport femminili.

POLITICA ESTERA

Harris ha promesso un sostegno all'Ucraina «per tutto il tempo necessario» ed è favorevole a una soluzione «a due Stati» tra Israele e Palestina chiedendo la fine della guerra a Gaza. Tuttavia, facendo parte dell'amministrazione Biden, è stata criticata per il mancato cessate il fuoco. Trump vuole fermare le guerre a cominciare da Ucraina e Gaza. Ha dichiarato che avrebbe posto fine al conflitto in Ucraina in 24 ore trovando un accordo con Mosca. Pur essendo fermo sostenitore d'Israele, vorrebbe la fine della guerra a Gaza. Sostiene la necessità che tutti i membri Nato raggiungano oltre il 2% del Pil in spesa militare.

SANITÀ

Harris ha proposto di aumentare le tasse per chi guadagna più di 400mila dollari per sostenere la previdenza sociale, ha inoltre dichiarato di essere «favorevole alle opzioni di assistenza sanitaria privata, ma ciò che dobbiamo fare è mantenere e far crescere l'Affordable Care Act». Trump, in caso di elezione a presidente, ha annunciato di voler mettere mano all'Affordable Care Act apportando alcuni miglioramenti, ma di non voler tagliare «un solo centesimo» dal Medicare. Durante la campagna elettorale ha affermato che avrebbe ridotto il costo dei farmaci da prescrizione e dei premi dell'assicurazione sanitaria.

SICUREZZA

Harris vuole promuovere una riforma della giustizia diminuendo in particolare le pene sull'uso della droga. Nel 2020 aveva promesso una revisione radicale del sistema di giustizia penale del Paese, sostenendo la legalizzazione della marijuana, la riforma della cauzione e una moratoria sulla pena di morte, temi che intende riprendere. Trump ha promesso di erogare finanziamenti record alla polizia aumentando le pene per le aggressioni alle forze dell'ordine, inoltre vuole inviare procuratori federali e la Guardia Nazionale nelle comunità ad alto tasso di criminalità. Ha poi sostenuto di voler spostare gli accampamenti dei senzatetto fuori dalle città.

TASSE ED ECONOMIA

Harris ha affermato di voler aumentare le tasse sulle grandi imprese e sugli americani che guadagnano oltre 400mila dollari l'anno. Al tempo stesso ha annunciato di voler realizzare un'espansione dei crediti d'imposta per le famiglie con i figli.

Trump vuole realizzare una serie di tagli fiscali pari a due trilioni l'anno grazie al piano ideato da Elon Musk, per farlo conta di incrementare la crescita economica degli Stati Uniti (portandola grazie ai tagli sulle tasse al 3%) e vuole introdurre una serie di tariffe sulle importazioni. Inoltre vuole eliminare le tasse sulle mance.