Groenlandia, Trump: "Gli Europei non faranno resistenza". E a Macron: "Chi lo vuole? Ora dazi del 200% su vini francesi e champagne"

Il presidente Usa rivolge durissime accuse contro il Regno Unito. "Incredibilmente, il nostro 'brillante' alleato della Nato, il Regno Unito, sta attualmente pianificando di cedere l'isola di Diego Garcia, sede di una vitale base militare statunitense, a Mauritius, e di farlo senza alcun motivo. Non c'è dubbio che Cina e Russia abbiano notato questo atto di totale debolezza. Queste sono potenze internazionali che riconoscono solo la forza, ed è per questo che gli Stati Uniti d'America, sotto la mia guida, sono ora, dopo solo un anno, rispettati come mai prima d'ora. La cessione da parte del Regno Unito di terreni estremamente importanti è un atto di grande stupidità, ed è l'ennesimo di una lunghissima serie di motivi di sicurezza nazionale per cui la Groenlandia deve essere acquisita. La Danimarca e i suoi alleati europei devono fare la cosa giusta".