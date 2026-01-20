Groenlandia, Trump: "Gli Europei non faranno resistenza". E a Macron: "Chi lo vuole? Ora dazi del 200% su vini francesi e champagne"

Donald Trump non sente storie, vuole la Groenlandia a tutti i costi. Nei suoi quotidiani attacchi stavolta nel mirino finisce Macron.Il presidente Usa pubblica su Truth un messaggio riservato che gli aveva mandato il leader francese e, dopo aver preso le distanze da Parigi, minaccia nuovi dazi del 200% su champagne e vini francesi. L'Europa pronta a rispondere. Weber: "L'Eurocamera sospenderà l'intesa sui dazi con gli Usa"
"Agire con minacce sul fronte dei dazi è del tutto inaccettabile. Ed è per questo che il Parlamento europeo ha deciso, insieme ai tre grandi gruppi, di sospendere l'accordo commerciale" con gli Usa. Lo ha annunciato il presidente del gruppo del Ppe Manfred Weber spiegando la decisione di rinviare l'ok dell'Eurocamera all'intesa sui dazi firmata in Scozia. "E' lo strumento più potente che abbiamo in questo momento, gli Usa non potranno accedere ai nostri prodotti a dazi zero", ha sottolineato
L'Eliseo conferma: proposto un vertice G7 con la Russia
Emmanuel Macron ha proposto in un "messaggio privato" a Trump di ospitare un vertice del G7 a Parigi giovedì, al quale potrebbe invitare, "a margine" dell'incontro, "i russi", il che sarebbe una novità in quasi quattro anni di guerra in Ucraina. Il presidente americano ha pubblicato questo messaggio sul suo social network Truth, ed è stato autenticato dall'entourage del presidente francese. Nel messaggio, Macron propone anche di invitare gli ucraini a questo incontro, così come i danesi, per discutere i disaccordi sulla Groenlandia e sui siriani.
Il fotomontaggio che indica il progetto di Trump
Sui propri canali social Trump pubblica un fotomontaggio che ritrae lui, il suo vice J.D. Vance e il segretario di Stato Marco Rubio mentre camminano in un luogo che, dal paesaggio e dalla presenza di ghiaccio, fa pensare alla Groenlandia. Il presidente tiene in mano la bandiera a stelle e strisce. Davanti a loro si legge in un cartello: "Groenlandia, territorio Usa dal 2026".
Trump minaccia la Francia: "Dazi del 200% su champagne e vini"
Trump ha tirato fuori dal cilindro dazi del 200% sui vini e gli champagne francesi. Il "regalino" arriva in risposta alle parole di Macron che ha fatto sapere che la Francia non entrerà nel board di pace per Gaza.
Groenlandia, Trump: "Gli europei non opporranno resistenza"
Parlando con i giornalisti in Florida Trump ha detto che i leader europei non "opporranno troppa resistenza" sulla Groenlandia, "dobbiamo averla". Ed ha aggiunto: "Non possono proteggerla, i danesi sono persone meravigliose e so che i loro leader sono ottime persone, ma non ci vanno nemmeno". "E sapete, il fatto che una nave sia arrivata lì 500 anni fa e poi se ne sia andata non vi dà alcun diritto di proprietà. Quindi ne parleremo con le varie persone coinvolte".
Trump pubblica su Truth un messaggio privato di Macron
Il messaggio di Macron. "Amico mio, siamo totalmente allineati sulla Siria. Possiamo fare grandi cose sull'Iran. Non capisco cosa stai facendo sulla Groenlandia". E infine: "Cerchiamo di fare grandi cose. 1) Posso organizzare un incontro del G7 a Parigi giovedì pomeriggio e invitare gli ucraini, i siriani e i russi a margine. 2) Ceniamo insieme a Parigi giovedì prima che rientri negli Usa".
Trump attacca anche il Regno Unito
Il presidente Usa rivolge durissime accuse contro il Regno Unito. "Incredibilmente, il nostro 'brillante' alleato della Nato, il Regno Unito, sta attualmente pianificando di cedere l'isola di Diego Garcia, sede di una vitale base militare statunitense, a Mauritius, e di farlo senza alcun motivo. Non c'è dubbio che Cina e Russia abbiano notato questo atto di totale debolezza. Queste sono potenze internazionali che riconoscono solo la forza, ed è per questo che gli Stati Uniti d'America, sotto la mia guida, sono ora, dopo solo un anno, rispettati come mai prima d'ora. La cessione da parte del Regno Unito di terreni estremamente importanti è un atto di grande stupidità, ed è l'ennesimo di una lunghissima serie di motivi di sicurezza nazionale per cui la Groenlandia deve essere acquisita. La Danimarca e i suoi alleati europei devono fare la cosa giusta".