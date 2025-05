Sistemi missilistici HIMARS per il fianco Est della Nato: prende forma lo scudo baltico

Nel quadro di uno dei più significativi accordi militari della sua storia recente, l’Estonia ha ricevuto sei sistemi missilistici HIMARS prodotti negli Stati Uniti. La consegna, avvenuta presso la base aerea di Ämari, è stata annunciata ufficialmente dal Centro per gli Investimenti nella Difesa di Tallinn. La consegna segue l'addestramento preliminare del personale di artiglieria in collaborazione con l'unità operativa statunitense "Victory", con esercitazioni che inizieranno quest'estate.

I lanciarazzi, in grado di colpire obiettivi fino a 300 chilometri di distanza, sono destinati a potenziare le capacità operative delle forze armate estoni, in un contesto regionale segnato da crescenti tensioni con la vicina Russia. Sui social media, il ministro degli Esteri Margus Tsahkna ha commentato con entusiasmo l’arrivo dei nuovi armamenti: “Sono arrivati! Gli HIMARS non solo rafforzano la difesa dell’Estonia, ma contribuiscono anche alla sicurezza collettiva della NATO”. Tallinn considera l’aggressione russa contro l’Ucraina una minaccia diretta alla propria sicurezza e ha reagito con un sostanziale incremento del budget militare. Anche Lettonia e Lituania, partner baltici dell’Estonia e membri dell’Alleanza Atlantica, hanno sottoscritto ordini per dotarsi dello stesso sistema d’arma.

