L'annuncio dall'Eliseo: Brigitte presenterà le prove che è nata donna

Nuovo capitolo della causa per diffamazione intentata dai Macron contro l’influencer americana Candace Owens, rea di aver sostenuto che la première dame fosse nata uomo. Secondo quanto rivelato dall’avvocato dei coniugi Tom Clare alla Bbc, Brigitte sarebbe intenzionata a presentare prove fotografiche e scientifiche a un tribunale americano per dimostrare che è una donna.

Il legale di Emmanuel e Brigitte Macron ha affermato che il presidente francese e la coniuge presenteranno la documentazione per mettere a tacere le affermazioni "incredibilmente sconvolgenti" della Owens, che avrebbe avuto effetti anche sul capo dell’Eliseo: "Non voglio insinuare che in qualche modo lo abbiano destabilizzato. Ma come chiunque si destreggi tra carriera e vita familiare, quando la propria famiglia è sotto attacco, la cosa ti logora. E lui non ne è immune perché è il presidente di un Paese" le parole dell’avvocato. Non si è fatta attendere la replica della difesa dell’influencer, che ha presentato una mozione per respingere la richiesta.

L’avvocato Clare ha spiegato che verranno presentate “testimonianze di esperti di tipo scientifico”, rimarcando che i Macron sono pronti a dimostrare “sia genericamente che specificamente” che le accuse contro Brigitte sono false: "È incredibilmente sconvolgente pensare di dover andare a sottoporsi a presentare questo tipo di prove". L’avvocato ha aggiunto: "È un processo a cui dovrà sottoporsi pubblicamente. Ma è disposta a farlo. È fermamente decisa a fare tutto il necessario per mettere le cose in chiaro. Se quella sgradevolezza e quel disagio che prova sono ciò che serve per fermare tutto questo, è pronta al 100 per cento ad assumersi questo onere".

Ricordiamo che la giustizia francese ha già condannato per diffamazione chi aveva diffuso su internet la voce secondo cui Brigitte era una donna transgender. La fake news è diventata virale anche negli Usa e tra le principali sostenitrici della teoria c’è la Owens, ex commentatrice del Daily Wire pronta a mettere in gioco la sua "intera reputazione professionale" su questo. In una recente intervista a Paris Match, il presidente francese aveva commentato così la decisione di intraprendere un'azione legale: "Si tratta di difendere il mio onore! Perché è una sciocchezza.