“È un attentato”. E ora Vox denuncia Sanchez alla Corte Suprema

Dalle piazze ai tribunali: il partito nazionalista di destra spagnolo Vox ha presentato davanti alla Corte Suprema una denuncia contro il primo ministro uscente, Pedro Sanchez, e il capo del partito indipendentista catalano Junts per Catalunya, Carles Puigdemont. Il riferimento è all'accordo che prevede un'amnistia per i politici catalani indagati e condannati per il tentativo di secessione del 2017, che è stato offerto in cambio dell'appoggio di Junts alla permanenza alla Moncloa del premier.

Domani e dopodomani, Sanchez si presenterà alle Cortes per il voto di fiducia, un'investitura blindata che vedrà schierati a Madrid circa 1600 agenti della polizia nazionale e della Guardia Civil. Il dispositivo di sicurezza sarà tra i maggiori mai approntati nella capitale spagnola per proteggere un evento pubblico negli ultimi anni, superato solo dall'incoronazione di Filippo VI nel giugno 2014 (quasi 7 mila agenti) e dalla partita di Copa Libertadores tra Boca Juniors e River Plate (2.054 agenti). L'accordo ha scatenato immense proteste in tutte le piazze spagnole e non sono mancati anche scontri, talvolta violenti, con la polizia.

Ad annunciare l'azione legale di Vox è stato il presidente Santiago Abascal, che ha confermato di aver denunciato Sanchez per corruzione, insabbiamento o collaborazione con il terrorismo, usurpazione di funzioni giudiziarie e abuso d'ufficio. Proprio in ragione di quest'azione, Abascal ha chiesto la sospensione della plenaria prevista per il voto e si è detto fiducioso che la Corte Suprema utilizzerà " tutti gli strumenti legali a sua disposizione per fermare l'assalto alla magistratura ". Sullo stesso livello di disaccordo di Abiscal è il leader del Pp, Alberto Nunez Feijòo, secondo il quale " L'amnistia presentata dal Psoe al Congresso è una legge franchista: è un'aberrazione democratica, un attentato allo stato di diritto, alla divisione dei poteri, contro la Costituzione ".