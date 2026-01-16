Meloni a Tokyo. L'amicizia tra i due popoli si riassume nella parola "ganbaru": di cosa si tratta

Si è svolto a Tokyo l'incontro bilaterale della presidente del Consiglio Giorgia Meloni con la premier giapponese Sanea Takaichi. “Con Sanea - ha detto Meloni - condividiamo anche il fatto di essere le prime due donne a guidare i loro popoli, e questo chiaramente per noi rappresenta un grande onore ma rappresenta soprattutto una grande responsabilità. Responsabilità che penso possiamo onorare facendo leva su quell'approccio che nella cultura giapponese si riassume con una parola che io considero molto affascinante che è ‘ganbaru’. Non vuol dire solamente fare del proprio meglio, significa fare più del proprio meglio, cioè ambire a superare sempre i propri limiti, non accontentarsi mai di dove si è arrivati. È l’approccio giusto per fare il bene dei nostri popoli, delle nostre nazioni, che sono grandi nazioni, eredi di grandi storie e che di grandi storie possono di nuovo essere protagonisti”, conclude Meloni.

"I due leader - si legge in una dichiarazione congiunta - hanno riaffermato il legame storico di amicizia e collaborazione esistente tra Giappone e Italia, uniti da principi condivisi, interessi comuni e da un fermo impegno a tutelare l’ordine internazionale basato sullo Stato di diritto e a promuovere pace, prosperità e stabilità a livello globale".

Nel corso del bilaterale le due leader hanno avuto uno scambio di vedute su questioni regionali e internazionali di comune interesse. Si sono confrontate sulle situazioni nell’Indo-Pacifico, incluso il Mar cinese orientale e meridionale e hanno espresso una “forte opposizione a qualsiasi tentativo unilaterale di modificare lo status quo con la forza o mediante coercizione, ribadendo il carattere universale e unitario della Convenzione delle Nazioni unite sul diritto del mare, quadro giuridico di riferimento per tutte le attività negli oceani e nei mari”. Meloni e Takaichi hanno quindi “fermamente condannato i programmi nucleari e missilistici balistici della Corea del Nord e riaffermato l’impegno per la completa denuclearizzazione della Corea del Nord in conformità con le pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite”. Inoltre hanno espresso “serie preoccupazioni” riguardo alle “attività cibernetiche malevole della Corea del Nord, inclusi i furti di criptovalute, e al crescente livello di cooperazione militare con la Russia, sottolineando la necessità di affrontare tali questioni congiuntamente”. Infine, hanno esortato la Corea del Nord a risolvere immediatamente la questione dei rapimenti.

Intesa su IA, semiconduttori e settore spaziale

Meloni e Takaichi "hanno confermato l’intenzione di promuovere ulteriormente la cooperazione scientifica e tecnologica bilaterale in settori avanzati quali l’intelligenza artificiale, la robotica, i semiconduttori e la biomanifattura, nonché di facilitare l’espansione delle partnership industriali, degli investimenti diretti e dei flussi commerciali in entrambe le direzioni, in particolare nei settori ad alta tecnologia. Hanno accolto con favore la cooperazione esistente e le nuove opportunità tra imprese e start-up giapponesi e italiane in diversi ambiti, tra cui infrastrutture, trasporti, farmaceutica, energia, spazio, semiconduttori e tecnologie dell’informazione. Hanno inoltre condiviso l’obiettivo di migliorare ulteriormente il contesto degli investimenti in Giappone e in Italia. In tale contesto, i due leader hanno riconosciuto il contributo del Gruppo economico Italia-Giappone al rafforzamento delle relazioni economiche bilaterali". Inoltre, "hanno condiviso la volontà di rafforzare ulteriormente la cooperazione spaziale per favorire la crescita economica e l’innovazione, facendo leva sulle collaborazioni già esistenti, come quella tra l’Agenzia Spaziale Italiana (Asi) e l’Agenzia Giapponese di Esplorazione Aerospaziale (Jaxa).

A tal fine, hanno concordato di tenere una consultazione sullo spazio per promuovere nuove partnership commerciali, industriali, di sicurezza e scientifiche, nonché per coordinarsi nei pertinenti fori multilaterali al fine di promuovere l’uso pacifico, responsabile e sostenibile dello spazio extra-atmosferico".