Musk, Ucraina e dazi: ecco i tutti i piani di Trump

Ascolta ora 00:00 00:00

Al cospetto della stampa nello Studio Ovale, Donald Trump ha cercato di chiarire alcuni punti che scottano. Il primo riguarda il ruolo del suo braccio destro Elon Musk: Trump ha assicurato che il magnate, che sta lavorando per smantellare una parte dell'apparato statale, non prende nessuna decisione senza il suo assenso. "Non può e non potrà" fare quello che vuole "senza il nostro assenso": un doppio messaggio, alla nazione e al capo del "DOGE".

Come riportato dalla Cnn, i collaboratori di Musk presso il Dipartimento per l'efficienza governativa del Dipartimento del Tesoro hanno ora pieno accesso al sistema di pagamento del governo. Quando un giornalista gli ha chiesto perché è importante per Musk avere accesso ai sistemi di pagamento governativi, Trump ha risposto che Musk può licenziare solo le persone che lui (e l'amministrazione) ritengono "non valide". "Ha accesso solo al licenziamento di persone che ritiene non siano buone, se siamo d'accordo con lui, e solo se siamo d'accordo con lui. È un ragazzo molto talentuoso dal punto di vista della gestione e dei costi, e lo abbiamo incaricato di vedere cosa può fare con certi gruppi e certi numeri", ha detto Trump. Il presidente ha affermato che l'obiettivo è quello di "ridurre il governo", ma ha aggiunto che se ci sarà un conflitto di interessi da parte di Musk, "non gli permetteremo di avvicinarsi".

Sull'Ucraina i progetti restano ancora fumosi. Fra i tanti, un possibile scambio con Kiev tra le terre rare che si trovano in Ucraina e gli aiuti militari Usa. Trump, parlando ai giornalisti alla Casa Bianca, ha affermato che l'Ucraina è disposta a farlo. "Stiamo cercando di raggiungere un accordo con l'Ucraina, in base al quale si assicureranno ciò che stiamo dando loro con le loro terre rare e altre cose", ha detto Trump ai giornalisti nello Studio Ovale. Secondo Trump, l'Ucraina ha espresso la sua disponibilità a collaborare alla fornitura di materiali essenziali, poiché molti settori dipendono da essi. Trump non ha specificato che tipo di materiali Washington sta cercando da Kiev.

Ma oggi è anche il giorno della brusca frenata sul Messico: la presidente del Messico Claudia Sheinenbaum ha, infatti, accettato di schierare 10.000 soldati, che il presidente Trump ha dichiarato sarebbero stati designati per fermare il flusso di migranti e droghe illegali attraverso il confine tra Stati Uniti e Messico. I dazi, intanto ritarderanno almeno un mese.

Sul fronte canadese, invece, dopo quella di stamattina, Trump si aspetta un'altra "buona conversazione" con il premier canadesenel pomeriggio. La telefonata è annunciata per le 15 (le 21 in Italia). Nelle prossime 24 ore, potrebbe essere il turno della Cina.