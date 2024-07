Le Pen asfalta Mbappé: "Basta lezioni da milionari e famosi"

Ascolta ora 00:00 00:00

Volano stracci tra il Rassemblement National di Marine Le Pen e Jordan Bardella e il calciatore del Real Madrid e della nazionale francese, Kylian Mbappé. Quest'ultimo, infatti, non ha mai nascosto di detestare la destra francese e Le Pen affermando, in vista del secondo turno delle elezioni in programma domenica, che è " urgente andare a votare dopo i risultati catastrofici " del primo turno per " non mettere il Paese nelle mani di queste persone ", riferendosi proprio a Le Pen e Bardella. " I francesi sono stufi di ricevere lezioni di morale e istruzioni di voto ", ha dichiarato la leader della destra nazionale alla Cnn, che ha diffuso un estratto dell'intervista sui social network. " Kylian Mbappé è senza dubbio un ottimo calciatore ", ha ammesso, pur sottolineando di non essere un'appassionata di calcio. La leader del Rassemblement National ha tuttavia sottolineato che " questa tendenza di attori, calciatori e cantanti a venire a dire ai francesi per cosa dovrebbero votare comincia a essere molto mal sopportata nel nostro Paese ".

Lo scontro tra Marine Le Pen e la stella del cacio francese

Marine Le Pen ha rincarato la dose contro il 25enne attaccante della nazionale, sottolineando che l'atteggiamento di calciatori e cantanti di dire ai francesi come e chi devono votare è insopportabile, soprattutto da parte di " milionari o addirittura miliardari che vivono all'estero ". Queste persone che hanno la fortuna di vivere bene, anzi benissimo, ha sottolineato la leader della destra francese, " di essere protette dall'insicurezza, dalla povertà e dalla disoccupazione, penso che dovrebbero mantenere una forma di riserva ", ha insistito Marine Le Pen. Nelle scorse ore, il calciatore ha auspicato, durante una conferenza stampa di Euro 2024 e dei quarti di finale in cui è impegnata la nazionale D'oltralpe, che i francesi " votino per la parte giusta ".

Durante una conferenza stampa del 16 giugno scorso, il più talentuoso e famoso calciatore francese ha dichiarato che la Francia è giunta a " un momento cruciale della sua storia " e i francesi devono " guardare alle priorità Siamo. innanzitutto cittadini, non dobbiamo essere scollegati dal mondo. Ci troviamo in una situazione senza precedenti ". L'attaccante ha inoltre osservato che gli " estremisti sono alle porte del potere. Abbiamo la possibilità di cambiare tutto, e dobbiamo identificarci con i valori della tolleranza, del rispetto, della diversità. Ogni voto conta. Io condivido gli stessi valori di Marcus Thuram, sono dalla sua parte ".

Anche Thuram contro la leader della destra

Anche l'attaccante dell'Inter Marcus Thuram, figlio dell'ex difensore della Juventus, Lilian Thuram, aveva infatti chiesto ai suoi sostenitori di andare a votare per non permettere a Marine Le Pen e Bardella di ottenere la maggioranza in Parlamento, lanciando un appello contro la destra: " La situazione è molto seria. Bisogna battersi - ha dichiarato in conferenza prima dell'inizio di Euro 2024 - affinché il Rassemblement National non passi ".

Occhi puntati, dunque, su ciò che accadrà domenica al secondo turno delle elezioni legislative: secondo Le Figaro, se Rn - come sembra - non riuscirà a ottenere la maggioranza assoluta, i macroniani, una parte della sinistra e dei repubblicani potrebbero tentare di formare una grande coalizione, comune in molti Paesi europei ma estranea alle tradizioni francesi.