Pensione e stipedio da presidente degli Stati Uniti, ecco quanto guadagna Joe Biden

Sono mesi ad altissima tensione per gli Stati Uniti d'America, non solo per quanto concerne la politica estera, quotidianamente scossa dai due conflitti in atto - quello fra Ucraina e Russia, e l'atro in Medio Oriente, che vede come protagonista principale Israele -, ma anche per le ormai prossime elezioni presidenziali, con l'attuale inquilino della Casa Bianca Joe Biden in cerca di riconferma.

Ma chi è Joe Biden? E quali sono gli effettivi guadagni del presidente degli Stati Uniti? Di recente Biden e la consorte (e first lady) Jill hanno pubblicato la loro dichiarazione dei redditi. Come riportato dal New York Times, i due hanno dichiarato un guadagno di 620mila dollari per l'anno 2023.

Lo stipendio del presidente Usa

Eletto 46esimo presidente degli Stati Uniti d'America il 20 gennaio 2021, Joe Biden viene considerato per il suo titolo come l'uomo più potente del pianeta, anche grazie al peso che gli Usa ricoprono nell'immaginario collettivo. Come inquilino della White House, Biden percepisce uno stipendio pari a 400mila dollari all'anno. In precedenza, invece, aveva garantita una pensione da 250mila dollari l'anno. Lo stipendio del presidente, ricorda il Nyt, è stato stabilito dal Congresso ed è rimasto tale dal 2001. L'aumento di reddito registrato nello scorso anno è invece attribuibile ai 129.876 dollari di interessi imponibili, pensioni, rendite, distribuzioni dell'IRA e benefici di previdenza sociale richiesti dalla coppia presidenziale, in aumento rispetto ai 92.087 dollari dell'anno scorso.

Quando invece ricopriva la carica di vicepresidente, durante l'amministrazione Obama, Biden guadagnava circa 407mila dollori l'anno, fra stipendio e altri introiti: 230mila dollari erano quanto l'allora vicepresidente riceveva come compenso per il suo incarico, durato 8 anni.

Quanto a Jill Biden, la first lady ha percepito 85.985 dollari per il suo ruolo di professoressa di inglese presso il Northern Virginia Community College. Jill Biden ha anche guadagnato 4.115 dollari in royalties per i libri che ha scritto. Nessuna royalties, invece, per il presidente Biden.

In sostanza, analizza il New York Times, il reddito lordo federale della coppia relativo all'anno 2023 è stato superiore del 7% rispetto ai 580mila dollari dichiarati nel 2022. Nel 2021, invece, la coppia aveva dichiarato 610.702 dollari.

Cosa sappiamo di Joe Biden

Nato a Scranton (Pennsylvania) il 20 novembre 1942, Joseph Robinette Biden Jr., conosciuto come "Joe", si è laureato in Giurisprudenza all'università di Syracuse ed ha iniziato a lavorare come avvocato. Nel 1972, a soli 29 anni, venne eletto per la prima volta senatore federale come rappresentante moderato del Partito Democratico. Nel 2009 le dimissioni, per diventare il vicepresidente di Barack Obama. Diviene a sua volta presidente Usa il 20 gennaio 2021, dopo l'amministrazione di Donald Trump e al termine di un'elezione davvero combattuta e controversa.

Per quanto concerne la vita privata, Biden è stato segnato da un gravissimo lutto. Nel 1972, infatti, la sua prima moglie, Neila Hunter, e i suoi tre figli rimasero vittime di un incidente d'auto. Nell'incidente morirono la consorte e la figlia Naomi, di soli 13 mesi. Crebbe da solo i figli Beau e Robert. Poi, nel 1977, sposò Jill Tracy Jacobs. Da Jill, Biden ha avuto una figlia, Ashley, nata l'8 giugno 1981.

Il figlio primogenito, Beau, è poi deceduto il 30 maggio 2015 per malattia.