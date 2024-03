"Mi metterei nei guai...". Biden sempre più confuso: cosa ha detto ai giornalisti

Con l'avvicinarsi del ritorno degli americani alle urne, in calendario marted' 5 novembre, lo stato mentale di Joe Biden inizia a preoccupare sempre più gli elettori e gli esponenti del Partito Democratico.

Se da un lato Donald Trump appare inarrestabile nelle primarie del Partito Repubblicano, avendo raccolto ampi consensi un po' ovunque e travolto l'altra candidata in lizza alle presidenziali Nikki Haley, tanto da convincerla a gettare le spugna ed a ritirarsi dalla corsa, dall'altro l'attuale presidente degli Stati Uniti d'America pare perdere colpi ogni giorno in modo ancora più evidente. Peraltro appena poche ore dopo che il suo addetto stampa aveva difeso strenuamente il suo stato di salute mentale.

L'ultimo episodio si è verificato nella giornata di ieri, durante una conferenza nella quale veniva presentata ai contribuenti una nuova task force che si dovrebbe occupare di abbassare il peso del caro vita sulle famiglie americane. La replica di Biden che ha fatto correre un brivido lungo la schiena degli elettori democratici è iniziata ancor prima che il presidente prendesse in mano il microfono per parlare. "Ho un sacco di domande" , ha borbottato l'81enne capo dello Stato, per poi afferrare il microfono e aggiungere ancora: "Meglio non iniziare con le domande, potrei mettermi nei guai" . In sala stampa è calato il silenzio, e qualche giornalista non è riuscito a nascondere un sorriso. Il presidente ha quindi emesso un sospiro irregolare nel microfono, appoggiandolo poi nuovamente sul tavolo, e continuando a mantenere uno sguardo fisso e assente con la bocca semiaperta.

A nulla sono valsi i tentativi da parte dei presenti di strappare qualche altra dichiarazione a Biden, tanto che, dopo quell'uscita infelice, i giornalisti hanno iniziato ad abbandonare la sala. "Oh mio Signore. Quest’uomo non sta bene" , ha commentato su X l’ex consigliere elettorale del Partito Democratico Peter Daou.