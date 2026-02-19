Portaerei spaziali e caccia ipersonici, ecco “Star Wars” cinese: cos'è il misterioso Progetto Nantianmen

La Cina ha acceso i riflettori sul misterioso Progetto Nantianmen, traducibile in lingua italiana come “Porta Celeste del Sud”. Si tratta di un’iniziativa che mescola fantascienza, marketing tecnologico e suggestioni militari. Nato nel 2017 all’interno di una controllata della Aviation Industry Corporation of China (Avic), il progetto non sarebbe formalmente un programma d’armamento operativo, bensì una proprietà intellettuale a tema aerospaziale. Eppure, la linea di confine tra narrazione e realtà rilanciata sempre più spesso dai media del Dragone appare sempre più sottile…

Lo strano progetto cinese

Al centro dell’universo Nantianmen troviamo oltre cento concept di armi futuristiche: gigantesche portaerei spaziali, caccia ipersonici, sciami di droni autonomi e robot tattici progettati per un’ipotetica guerra del futuro. A rendere il tutto ancora più intrigante è la presenza fisica di modelli in scala reale esposti nei principali saloni aeronautici cinesi, come quello di Zhuhai, dove mock-up di velivoli immaginari hanno condiviso il palco con jet realmente entrati in servizio o in fase avanzata di sviluppo.

Questa scelta comunicativa ha alimentato vari interrogativi: siamo davanti a un esercizio creativo o a un’anticipazione simbolica delle ambizioni strategiche di Pechino? Il progetto, ambientato in un 2043 segnato da minacce extraterrestri e crisi globali, racconta di una Cina che guida un sistema di difesa integrato Terra-Luna. Ma al di là della trama, ciò che cattura analisti e osservatori è la coerenza tra alcune tecnologie immaginate e le attuali direttrici di ricerca nel campo aerospaziale e militare.

Secondo il South China Morning Post, che ha dedicato un’analisi approfondita al fenomeno, il cosiddetto Nantianmen Project funziona soprattutto come vetrina concettuale per esplorare scenari di supremazia aero-spaziale. La televisione di Stato CCTV ha intanto descritto i caccia “space-sky integrated” - capaci di operare sia nell’atmosfera sia nello spazio - come tecnologie destinate prima o poi a diventare realtà.

Tra fantascienza e realtà

Tra i sistemi più discussi figura il colossale vettore aerospaziale “Luanniao”, una sorta di portaerei orbitale alimentata, nella finzione, da reattori a fusione nucleare e in grado di trasportare decine di caccia “Xuannu”, velivoli ipersonici con capacità sia pilotate sia senza pilota. Le specifiche sono volutamente estreme: velocità oltre Mach 8, armi a energia diretta, manovrabilità avanzata e integrazione con sciami di droni intelligenti. Accanto a questi compare il robot tattico “Chengying”, concepito come ecosistema di combattimento terrestre coordinato da un’unità centrale con capacità di comando autonomo.

Il peso simbolico dell’iniziativa è amplificato dal legame con Avic e dalla creazione di veri e propri parchi tematici dedicati all’universo Nantianmen, tra cui una grande struttura prevista nell’area di Lingang a Shanghai. Qui i visitatori potranno esplorare ricostruzioni di basi lunari, centri di comando e hangar futuristici, in un’operazione che unisce intrattenimento, educazione patriottica e divulgazione tecnologica.

È infine interessante notare che questa dimensione culturale richiama inevitabilmente paragoni con la Strategic Defense Initiative lanciata negli anni Ottanta dal presidente statunitense Ronald Reagan e soprannominata “Star Wars”.

Ecco: alcuni commentatori occidentali hanno definito Nantianmen la “Star Wars cinese”, ipotizzando che l’intero piano possa fungere sia da strumento disia da segnale strategico nei confronti degli