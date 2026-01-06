"Prepotenza e forza non sostituiscono la democrazia". Bandecchi sulle azioni di Trump

Il blitz di Donald Trump in Venezuela che ha portato all'arresto di Nicolas Maduro sta facendo molto discutere, soprattutto per i suoi futuri propositi. Il tycoon sembra non volersi fermare al Paese sudamericano e ha già promesso che interverrà in Groenlandia: le mire sull'isola danese, secondo Trump, sono giustificate dalla funzionalità dell'isola alla difesa degli Stati Uniti ma la Groenlandia, e la Danimarca, non ci stanno. Oggi è stato diffuso anche un comunicato da parte dei leader europei, firmato da Giorgia Meloni, nel quale viene ribadita la sovranità dell'isola.

Sull'atteggiamento di Trump in queste ore è intervenuto anche Stefano Bandecchi, leader di Dimensione Bandecchi, che in una dichiarazione ha voluto sottolineare che " le minacce sulla Groenlandia rappresentano la prosecuzione dell'atteggiamento aggressivo tenuto da Trump verso il Venezuela. Seppur quella di Maduro fosse una dittatura mascherata da democrazia e sebbene per il popolo venezuelano la sua fine potrebbe rappresentare un ritorno alla vera democrazia, l'intervento Usa è andato oltre il diritto internazionale aprendo a serie riflessioni e creando un pericoloso precedente di cui, specie le potenze ostili come Cina e Russia, cercheranno di approfittare ". Il sindaco di Terni ha, quindi, sottolineato che, appena ricevuta la notizia del blitz americano, " ho immediatamente segnalato i pericoli e gli scenari di guerra che si sarebbero potuti aprire a causa di questa azione unilaterale e fuori dal diritto internazionale, mentre la nostra classe politica, completamente appiattita, plaudiva all'azione di Trump e criticava la mia linea di prudenza e condanna ".

E oggi " che si iniziano a intravedere i gravi rischi connessi a questa azione e dopo le minacce di Trump sulla Groenlandia, noto con piacere che dalla Presidente del Consiglio a scendere le posizioni stanno cambiando, avvicinandosi totalmente alle mie ". Secondo Bandecchi, chi governa, dovrebbe " avere la capacità di osservare gli eventi e prevederne in prospettiva i gravissimi rischi, a mio parere oggi più che ovvi, anzichè plaudire senza alcuna valutazione politica e senza alcun senso critico. Siamo alleati, non dobbiamo essere vassalli ". E ancora, il sindaco di Terni ritiene che mentre gli Usa, fin da secondo dopoguerra, sono stati un baluardo di civiltà e democrazia, ora Trump " sta scaldando gli animi al mondo e le temperature elevate scatenano gli incendi. Alleato o padrone? Questa domanda necessita di una risposta chiara e immediata. Dimensione, se pur critica con l’atteggiamento Usa, ritiene sia sempre necessario un cauto e franco dialogo " ma, nel momento in cui gli Stati Uniti mettessero in atto " ulteriori azioni fuori dal perimetro delle norme internazionali, senza un fondamento politico serio e mettendo nel proprio mirino territori sovrani, il dialogo diventerebbe difficile se non impossibile e quell'asse che ha garantito uno stabile equilibrio al mondo negli ultimi 70 anni rischierebbe di frantumarsi ".

Secondo Bandecchi, l'azione di Trump si muove tra " prepotenza e forza " che, però, " non sostituiscono diplomazia: al loro posto subentra la guerra ". La sua speranza è che " Trump abbia consiglieri saggi e che li ascolti, perché la strada intrapresa non porterà benessere a nessuno.

Se si "normalizza" la linea del rapimento a scopo terapeutico e dell’invasione necessaria come cuscinetto, il mondo sarà in serio pericolo e gli scenari potranno essere solo di guerra e conflitti perpetui in cui l'asse atlantico che finora ha garantito gli equilibri potrebbe sfaldarsi, come auspicano certamente, portando il mondo nel caos".