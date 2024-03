“Qui non lo facciamo…”. Dalla Casa Bianca negano di modificare le foto come Kate Middleton

Ascolta ora: "“Qui non lo facciamo…”. Dalla Casa Bianca negano di modificare le foto come Kate Middleton"

Continua a far discutere lo scatto modificato di Kate Middleton e dei figli pubblicato lo scorso 10 novembre sul profilo del principe e della principessa del Galles. Quel che appare ancora più inusuale in questa storia è l'assunzione di responsabilità da parte della moglie di William: la sua nota rappresenta un unicum nella storia della Casa reale inglese, che probabilmente non ci sarebbe mai stata se fosse stata ancora in vita la regina Elisabetta II. Certo, lascia perplessi che la futura regina abbia potuto fare tutto da sola, dallo scatto alla post-produzione, alla pubblicazione, visto l'apparato comunicativo di cui dispone. E ci si chiede anche perché abbia sentito la necessità di ritoccare la foto, proprio quella che ha rappresentato una sorta di ritorno in pubblico dopo l'operazione misteriosa all'addome. Ma tant'è, il guaio ormai è stato fatto e il caso è arrivato fino alla Casa Bianca.

Durante un press-point con la portavoce dell'ufficio di presidenza USA, Karine Jean-Pierre, un giornalista ha chiesto, proprio facendo riferimento allo scatto di Kensington Palace, se da parte loro ci fossero mai state manipolazioni o, in generale, modifiche degli scatti del presidente Joe Biden. Con risolutezza, Jean-Pierre ha affermato che la Casa Bianca " non altera le foto ", né del presidente, né di qualunque altro membro della sua amministrazione o della sua famiglia. " Stai facendo un paragone con quello che è successo nel Regno Unito? Vuoi sapere se quello che fa la monarchia ha a che fare con noi? No, quello è qualcosa che qui non facciamo ", ha proseguito la portavoce, aggiungendo che la Casa Bianca augura a Kate una " pronta guarigione " dall'intervento addominale.

Se dalla Casa Bianca si sono espressi, in maniera diplomatica, sulla questione, ma solo una volta che è arrivata l'ammissione da parte della principessa, da Buckingham Palace o da Kensington Palace vige il più assoluto silenzio. Nessuno parla, né con dichiarazioni ufficiali e nemmeno spuntano retroscena di Palazzo. La consegna appare molto chiara e questo mistero alimenta molti dubbi nei sudditi, che dopo lo scandalo della foto hanno perso molta fiducia nella linea giovane della famiglia reale. Anche perché per il momento da Londra non emerge nemmeno la volontà di mostrare al pubblico quella che dovrebbe essere la foto originale. Tanto che in molti pensano che si tratti di un fotomontaggio o, comunque, di uno scatto risalente almeno a novembre.