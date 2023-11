Gran Bretagna, Sunak cambia tutto: via il ministro anti migranti. E rispunta David Cameron

Rimpasto di governo in Regno Unito e Rishi Sunak sorprende tutti. Se la notizia del licenziamento del ministro degli Interni britannico Suella Braverman era nell'aria da diverse settimane - al suo posto è stato indicato James Cleverly - nessuno aveva ipotizzato il clamoroso ritorno al governo di David Cameron. Travolto nel 2016 dal risultato del referendum sulla Brexit che lui stesso aveva convocato, l'ex premier Tory ha accettato l'incarico di nuovo ministro degli Esteri. A differenza di quanto circolato nelle scorse ore, Jeremy Hunt resta invece Cancelliere dello Scacchiere, mentre hanno presentato le loro dimissioni Nick Gibb, ministro dell'Istruzione per dieci anni, e Neil O'Brien, che ha lasciato la carica di ministro della Sanità. Via anche il ministro dei Trasporti Jesse Norman, una decisione presa diversi mesi fa secondo il 61enne: "È stato un grande onore servire nei successivi governi dal 2016. Grazie per la leadership calma, concentrata e a lungo termine che avete dato a questo Paese nell'ultimo anno" .

Come anticipato, il licenziamento di Suella Braverman non è giunto inatteso. La titolare dell'Interno era finita al centro delle polemiche per un suo articolo pubblicato giovedì scorso sul Times che criticava quelle che ha definito "folle filo-palestinesi" , dicendo che le scene di protesta ricordavano "in modo inquietante" quelle viste in Irlanda del Nord. La Braverman, inoltre, aveva anche criticato la polizia metropolitana per il suo doppiopesismo nella gestione delle proteste. Nell'ultimo tweet da ministro, aveva invocato ulteriori azioni contro le manifestazioni filo palestinesi del fine settimana: "Non si può andare avanti. Settimana dopo settimana, le strade di Londra sono inquinate da odio, violenza e antisemitismo. I membri del pubblico vengono assaliti e intimiditi. Soprattutto gli ebrei si sentono minacciati. Sono necessarie ulteriori azioni" .

Punto di riferimento della destra Tory più oltranzista, Braverman ha diviso il Regno Unito per la sua retorica sull'immigrazione, equiparata a una vera e propria invasione. "È stato il più grande privilegio della mia vita servire come ministro degli Interni. Avrò altro da dire a tempo debito" , le sue parole dopo essere stata sollevata dall'incarico da Sunak. La sua eredità è stata colta da James Cleverly, che da settembre guidava il ministero degli Esteri. Deputato di Braintree nell'Essex dal 2015, ha ricoperto numerosi ruoli nel governo: "È un onore essere nominato ministro degli Interni. L'obiettivo è chiaro. Il mio lavoro è garantire la sicurezza delle persone in questo Paese" , le sue prime parole su X.

La grande sorpresa di giornata in Regno Unito è il ritorno di David Cameron. Cooptato d'urgenza nella Camera non elettiva dei Lord - è obbligatorio essere in Parlamento per i membri del governo britannico - l'ex primo ministro è stato scelto da Sunak come nuovo ministro degli Esteri, in continuità con la linea di Cleverly: "Il Re è stato lieto di approvare la nomina dell'onorevole David Cameron a Segretario di Stato per gli affari esteri, il Commonwealth e lo sviluppo" , si legge in una nota di Downing Street. È la seconda volta che un ex primo ministro torna al governo dal secondo dopoguerra. Riflettori accesi sul sostegno agli alleati e sul rafforzamento delle partnership, ha confermato Cameron in un lungo messaggio su X: "Stiamo affrontando una serie di sfide internazionali scoraggianti, tra cui la guerra in Ucraina e la crisi in Medio Oriente. In questo momento di profondo cambiamento globale, raramente è stato più importante per questo Paese stare al fianco dei nostri alleati, rafforzare le nostre partnership e assicurarsi che la nostra voce sia ascoltata" . L'ex premier ha assicurato che lavorerà per contribuire a garantire stabilità e sicurezza sulla scena globale, sottolineando come la sicurezza internazionale sia vitale per la sicurezza britannica. La strada è tracciata. La sua nomina è stata criticata dai laburisti, che hanno parlato di atto di disperazione: "Cameron è stato un primo ministro disastroso. Questo è l'ultimo atto di disperazione da parte di un governo privo di talento e di idee. Nel mezzo della crisi internazionale, Sunak ha scelto un fallimento non eletto del passato di cui i parlamentari non riescono nemmeno a rispondere".